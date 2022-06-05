Главные новости Челябинской области за неделю (с 30.05.22 по 05.06.22)

В Челябинской области первого июня отменили обязательный масочный режим. Без медицинских средств защиты теперь можно посещать массовые мероприятия, места общественного пользования и перемещаться на транспорте. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Решение принято по согласованию с главным санитарным врачом региона. Масочный режим был введен шестого мая 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Защитники челябинского леса на северо-западе города подали уведомление о проведении митинга. Активисты хотели высказать своё несогласие с вырубкой леса под строительство катка в зелёном массиве рядом с Тополинкой и ЖК «Ньютон». Однако мэрия проведение акции не согласовала, сославшись на риск распространения короновирусной инфекции. В администрации отметили, что не отказывают в проведении публичного мероприятия, а предлагают отложить его до того момента, когда улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка. При этом угроза распространения коронавируса не мешает проводить в Челябинске другие публичные мероприятия. Например, накануне стартовала всероссийская «Студенческая весна», а на набережной Миасса тысячи горожан собрал фестиваль морожёного. Отказ мэрии в проведении митинга общественники будут спаривать в суде.

На этой неделе челябинские экоактивисты также заявили о том, что будут добиваться отвода судьи по делу о застройке леса на Тополинке. Ранее Советский районный суд не счёл нужным наложить обеспечительные меры и запретить строительные работы в зелёном массиве на время рассмотрения иска. Месяц назад представители челябинцев подали жалобу на это решение, но она до сих пор не может дойти до Челябинского областного суда. По мнению общественников, затягивание судебного процесса может быть связано с личным знакомством судьи и представителя мэрии.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с отчётом о результатах деятельности правительства региона за 2021 год. Глава региона отметил позитивный тренд – люди, по его словам, поверили в Челябинскую область. Впервые отмечено положительное сальдо миграции, растёт и число родившихся, увеличиваюется объемы жилищного строительства. Текслер привел примеры развития региона в важнейших для каждого жителя отраслях - здравоохранении, образовании, культуре, спорте.

В Копейске в городской поликлинике № 1 перестал принимать врач-онколог. Пациентам предложили ездить на приём в Челябинскую областную больницу № 2. в Минздраве Челябинской области изменения объяснили введением нового порядка приёма онкобольных, который призван повысить доступность медицинской помощи в регионах. Согласно приказу Минздрава России, с первого января 2022 года первичные онкологические отделения упраздняются, а их заменой должны стать Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Александр Казаков покинул занимаемую должность. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер первого июня 2022 года. Казаков проработал замминистра с апреля 2014 года. Ранее в отставку ушёл министра спорта Максим Соколов.

Власти Челябинска готовят аукционную документацию на ремонт трамвайных остановочных комплексов, расположенных на проспекте Победы. В мэрии отметили, что все работы управление дорожного хозяйства синхронизирует с министерством дорожного хозяйства и ГИБДД. Ранее горожане раскритиковали реконструкцию улицы Цвиллинга, которая фактически превращается в однополосную дорогу с высоким автомобильным трафиком.

В Нагайбакском районе Челябинской области назревает скандал вокруг ликвидации несанкционированных свалок. Районная администрация отчиталась об уборке мусора в посёлках Петровский, Балканы, Требиятский и Южный. Мусор, действительно, вывезли, но как сообщили жители Южного, отходы просто сбросили в захламлённый карьер неподалёку. Местные власти все вопросы адресовали к регоператору - ООО «ЦКС», но оказалось, что договор с ним чиновники не заключали.

В Челябинской области увеличили размер пособий и выплат семьям с детьми, которые исчисляются с учетом прожиточного минимума на ребенка. Напомним, с первого июня по поручению президента РФ Владимира Путина прожиточный минимум (ПМ) повышен на 10%. Так, например, на Южном Урале размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составит 13 тысяч 688 рублей, ежемесячной выплаты при рождении третьего и (или) последующих детей - 13 тысяч 688 рублей. Перерасчёт будет сделан автоматически.

В Челябинске подвели итоги одного театрального фестиваля – «Сцена-2022» - и открыли второй этап фестиваля «NOвый». Зрители смогут познакомиться с nовейшими направлениями искусства: документальный театр, иммерсивный театр, пластический театр, театр малых форм, – иными словами, будет представлено все, что может заинтересовать современного жителя мегаполиса. В рамках фестиваля пройдут спектакли Центра Современной Драматургии (г. Екатеринбург), Театра «Практика» (г. Москва), Мастерской Дмитрия Брусникина (г. Москва), а также студии «Театральное Пространство Свободы» (г. Челябинск). Кроме того, участники смогут посетить лекции и мастер-классы от народных артистов России и ведущих режиссеров страны: Ивана Агапова, Алексея Скуратова, Кирилла Вытыптова, Наны Абдрашитовой, Мариии Контарович и Игоря Бармасова.

В Государственном историческом музее Южного Урала открылась школа свадебного танца, которая поможет будущим молодоженам освоить вальс, танго и другие танцы, чтобы подготовиться к большому событию в личной жизни - свадьбе. В качестве тренеров с будущими молодоженами будут работать преподаватели клуба исторического танца «Гаттака» и клуба аргентинского танго VidaMia.

Занятия будут проходить каждый четверг (по седьмое июля включительно) на летней эстраде областного краеведческого музея. Начало - в 18 часов, вход свободный.