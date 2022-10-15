15.10.2022
Алексей Бетехтин – о выступлении хора Турецкого в Чебаркуле
15.10.2022
Ложными оказались сообщения о «минировании» 30 зданий образования
15.10.2022
В субботу в Челябинск доставят ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны
14.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
14.10.2022
В Тракторозаводском районе Челябинска появился новый благоустроенный уголок
14.10.2022
Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 10.10.2022 по 14.10.2022)
08.10.2022
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.10.2022 по 07.10.2022)
24.07.2022
Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 18.07.22 по 24.07.22)
17.07.2022
Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 11.07.22 по 17.07.22)
10.07.2022
Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 04.07.22 по 10.07.22)
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022