Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 10.10.2022 по 14.10.2022)

В Челябинске заменят все адресные таблички. Заместитель главы города Александр Астахов отметил, что сначала будет проведена замена адресных табличек на гостевых маршрутах. Эту инициативу поддержали челябинцы, приняв участие в опросе на портале электронных голосований «Активный житель74».

В Челябинской области стартовала акция «Вяжем носки солдату». Носки, термобелье, в которых есть постоянная необходимость, будут отправлены непосредственно в воинские подразделения на территории ДНР и ЛНР.

«Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России. Пять матчей из пяти выиграла команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) в первом туре чемпионата России по водному поло.

На этой неделе в Челябинске «заминировали» железнодорожный вокзал, два колледжа и университет. Все минирования оказалась ложными.

Челябинские театры озвучили новогоднюю афишу. Так театр оперы и балета имени Глинки в новогодние каникулы покажет зрителям «Волшебник Изумрудного города» (0+), «Щелкунчик» (6+) и Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…» (6+), а Камерный театр поствит сказку о старой волшебнице.

Сотрудники национального парка «Зигальга» помогли потушить пожар на старой пилораме (постройки загорелись поздним вечером десятого октября). Госинспекторы и местная пожарная дружина грамотно объединили усилия – благодаря слаженности действий возгорание удалось оперативно потушить: огню не дали распространиться на соседние строения.

В Челябинской области появился новый герой. Старший сержант Иван Невмержицкий из Карабаша (Челябинская область) уничтожил в бою отделение украинских неонацистов и спас раненых товарищей.

154 миллиона рублей направила Администрация Челябинска в поддержку мобилизованных мужчин. Денежные средства будут выделены на приобретение оборудования и снаряжения, которые помогут челябинцам при выполнении поставленных задач в зоне СВО. Данное решение было принято мэром города Натальей Котовой после озвученной позиции горожан относительно подготовки мегаполиса к празднованию Нового года. (в СМИ озвучивалась цифра в 400 миллионов рублей, которую мэрия планировала потратить на украшение Челябинска.)

Компания «Синара - ГТРЧ» приступила к обновлению троллейбусной инфраструктуры в Челябинске в рамках заключенного концессионного соглашения. На начальном этапе будет проведена модернизация контактной сети и тяговых подстанций на наиболее востребованных городских маршрутах №12 и №19.