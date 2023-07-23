Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 17.07.2023 по 23.07.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 17 по 23 июля 2023 года.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал семье героически погибшего в СВО полковника Евгения Бровко медаль «Золотая Звезда Героя России», являющуюся знаком особого отличия, и почетную грамоту президента РФ Владимира Путина.

В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре. Уже завершена заливка фундаментной плиты Одигитриевского собора.

Директор челябинского Камерного театра Илья Коломейский покинул свой пост. В понедельник, 17 июля, был его последний день работы в качестве руководителя коллектива.

В Миассе на курорте «Солнечная долина» завершились соревнования по маунтинбайку. Чемпионат и первенство России в дисциплине «Кросс-кантри» собрали спортсменов со всей России и из Беларуси.

В ряды военнослужащих шестого южноуральского танкового полка, находящегося в зоне СВО, вступила … собака. По информации Регионального исполкома Общероссийского народного фронта, животное спасли из-под обломков и вынесли с передовой наши ребята.

Участники региональной конференции «Единой России» одобрили кандидатуру нового председателя Законодательного собрания Челябинской области. На пост спикера регионального парламента было предложено две кандидатуры: гендиректора АО «Областное телевидение», вице-спикера Законодательного собрания Олега Гербера и ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева.

Новый спортивный объект - физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной - открыли в Сатке. В торжественной церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер.

В Челябинской области принято решение о том, что многодетные малоимущие семьи вновь получат единовременную выплату на подготовку детей к новому учебному году.

В Челябинске представили проект реконструкции набережную озера Смолино. Проект архитектурной концепции преображения набережной, поддержанный группой ЧТПЗ, будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Объект будет носить имя известного челябинского промышленника и мецената Александра Федорова, который стоял у истоков проекта.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад по жалобе жильцов нового загородного микрорайона «Твоя Привилегия», расположенном в пригороде Челябинска Жители пожаловались на застройщика, который не выполняет взятые на себя обязательства.

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом бывшего губернатора Бориса Дубровского. Соответствующее решение суда размещено в картотеке арбитражных дел. В отношении Дубровского вводится процедура реструктуризации долгов.

По информации СМИ, директора ХК «Трактор» задержали с наркотиками. Накануне в хоккейном клубе сообщили об увольнении из клуба директора по спортивному развитию Александра Шинина.

В пятницу, 21 июля, в день обретения Казанской иконы Божией Матери, в Челябинске торжественно встретили ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской. Мощевик со святыней прибыл в Челябинск из Тульской области – родины святой Матроны.

Челябинская область получит в 2024 году субсидию в размере 701,2 миллиона рублей на создание инфраструктуры для экологического туризма. Соответствующее распоряжение о перераспределении в 2023 году около 1,5 миллиарда рублей на эти цели подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.