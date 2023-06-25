Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 19.06.2023 по 25.06.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 19 по 25 июня 2023 года.

Подвели итоги Ильменского фестиваля, который проходил в выходные, с 16 по 18 июня в ГЛК «Солнечная долина» (г. Миасс, Челябинская область). Всероссийский Ильменский фестиваль собрал более 10 000 поклонников жанра авторской песни и активного туризма. Онлайн трансляцию посмотрели более 80 000 зрителей.

Юные челябинские волейболистки из школы №71 одержали победу во всероссийском финале соревнований «Серебряный мяч-2023». Состязания проходили в Раменском (Московская область).

В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения. В период с января по апрель этого года включительно естественная убыль населения составила 4 713 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года – 6 848.

Спасатели Челябинского пожарно-спасательного гарнизона 19 июня пришли на помощь жителям пятиэтажки по улице Дружбы, где случился пожар. Сотрудники МЧС пришли на помощь шестилетней девочке – ребенка эвакуировали через окно.

75-летний юбилей отметило производственное объединение «Маяк» госкорпорации «Росатом». Это предприятие очень хорошо знают не только на Южном Урале и во всей России – «Маяк», флагман атомной отрасли, известен всему миру.

В Челябинской области стартовала приемная кампания в вузы – начали прием документов от абитуриентов и институте и университеты. Подать их можно четырьмя способами: очно, по почте и онлайн (с помощью нового цифрового суперсервиса).

Промежуточные итоги «дорожного рывка» подвели в области. Подрядчики ведут активные работы в рамках проекта «Дорожный рывок» - где-то ремонты уже завершаются, где-то в самом разгаре, сообщили в миндортранса региона.

В Челябинске появился первый технопарк региона. Министерством промышленности и торговли РФ официально зарегистрировало первый в Челябинской области промышленный технопарк «ЗЭМ», созданный на АО «НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех).

В Магнитогорском государственном техническом университете имени Григория Ивановича Носова (МГТУ, Челябинская область) состоялись выборы ректора на конференции работников и обучающихся. Абсолютное большинство голосов было отдано за Дмитрия Терентьева.

Копейский городской суд (Челябинская область) досрочно прекратил полномочия пяти членов городского Собрания депутатов. При этом бездействие парламента города не было признано незаконным.

В Челябинской области 22 июня, в День памяти и скорби, прошли памятные акции.

Челябинские областные кинологические соревнования собрали спасателей-кинологов со всей России. Состязания проходили четыре дня с участием 24 кинологических расчетов профессиональных и добровольных поисково-спасательных формирований из республики Крым, Татарстана, Екатеринбурга, Челябинска, Кемерово, Перми и завершились 20 июня, в день образования кинологической службы МЧС России.

В Челябинской области провели анализ ДТП за пять месяцев 2023 года. В регионе сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, при этом выросла тяжесть их последствий.

С 23 июня в Челябинской области отменили особый противопожарный режим, действовавший на территории региона более двух месяцев. Соответствующее постановление правительства Челябинской области подписал губернатор Алексей Текслер.

В Челябинске ночью 24 июня состоялся первый и очень масштабный «Атомный выпускной» для недавних одиннадцатиклассников всего Южного Урала. Грандиозный праздник собрал в центральном парке имени Гагарина более шести тысяч человек: выпускников, родителей и педагогов.