Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 22.05.2023 по 27.05.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 22 по 27 мая 2023 года.

Последняя неделя мая в Челябинской области была жаркой, и, к сожалению, без осадков. Температура воздуха повышалась и в дневные часы воздух прогревался до плюс 24-29 градусов. В выходные и в начале следующей недели столбик термометра может преодолевать 30-градусную отметку.

В Челябинске стартовал первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Как сообщили 22 мая на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска, первый этап гидравлических испытаний продлится до шестого июня.

В Челябинске открыто 19 мест для купания на всех трех городских водоемах – Первом озере, Смолино и Шершнях, в том числе девять муниципальных пляжей. Но купание разрешено только на 15 из них.

Новый Художественный театр Челябинска вернулся из Тамбова с двумя высокими наградами. Театр впервые принимал участие в XVI Всероссийском театральном фестивале-конкурсе имени Н.Х.Рыбакова.

В селе Париж (Нагайбакский район, Челябинская область) завершили реконструкцию знаменитого объекта связи. Вышку максимально приблизили к внешнему виду Эйфелевой башни во Франции.

В Челябинске на набережной около Исторического музея отметили «День Славянской письменности и культуры». В этом году его тема «В веках живет могучий дух славянский».

В Администрации города Челябинска принято решение о продлении набережной Миасса до улицы Свободы. Благоустройство будет проведено на пустыре (сегодня эта территория выглядит, мягко говоря, неприглядно).

В четверг, 25 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился с очередным обращением к Законодательному собранию региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с традиционным ежегодным обращением к Законодательному собранию региона, подвел итоги проделанной кабинетом министров работы за прошедший, непростой год, и обозначил грандиозные задачи на ближайшее будущее.

Детский сад Златоуста (Челябинская область) посетил малыш-лосенок. Когда и как он попал на огороженную забором территорию никто не знает, но, как любой малыш, он пытался вернуться домой. К сожалению, от полученный повреждений в городе лосенок не смог оправиться.

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) получил Благодарность от Федерального агентства по делам национальностей за большой вклад вуза в проведение научно-практических мероприятий в области этноконфесиональных отношений. Награду передал ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву губернатор Алексей Текслер в рамках заседания Совета по реализации государственной национальной политики.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Высокой награды Виктор Рашников, чья трудовая деятельность неразрывно связана с Магнитогорским металлургическим комбинатом, удостоен «за заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал инвестиционный и логистический потенциал Южного Урала на Российско-Китайском бизнес-форуме, который состоялся в Шанхае. Руководитель региона пригласил китайских партнеров к реализации совместных проектов.

На этой неделе стартовала итоговая экзаменационная кампания у школьников. 24 мая стартовал основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов, а в пятницу, 26 мая, ЕГЭ для одиннадцатиклассников.

Косолапый Малыш отметил год жизни в Челябинске. Мишка в честь годовщины счастливой и безмятежной жизни в Челябинском зоопарке подарил окружающим потрясающий танец и искупал в бассейне валенок.

В Челябинской области выросло в 1,7 раза число жителей, пострадавших от укуса клещей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Госпитализировано с признаками клещевого энцефалита 36 южноуральцев. В области продолжается вакцинация населения от клещевого энцефалита.

Главой Нагайбакского муниципального района (Челябинская область) избран 38-летний Егор Тимофеев. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов районного Собрания.