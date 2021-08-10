Количество защищенных от коронавируса металлургов ЧЦЗ превысило 91 процент

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились тысяча 122 работника входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации АО «ЧЦЗ», тысяча три работника завода уже получили оба компонента вакцины. Собственный пункт вакцинации с февраля 2021 года действует в медпункте на территории завода - перед процедурой все сотрудники проходят осмотр у терапевта. На предприятии действует масочный режим, помещения регулярно обрабатываются специальными растворами, установлены санитайзеры и рециркуляторы. На проходных завода установлены тепловизоры, где работники проходят первичный контроль температуры.

По словам директора по работе с персоналом и административным вопросам ЧЦЗ Константина Розенберга, в случае выявления больного, все его контактеры оперативно тестируются с использованием экспресс-тестов. На досках объявлений и в кабинетах завода размещены памятки с рекомендациями о том, как поступать, если заболел сам сотрудник или его коллеги. В столовых столы расставлены с учетом требований социальной дистанции. На сегодня коллективный иммунитет заводчан с учетом вакцинированных и переболевших уже превысил 91 процент.