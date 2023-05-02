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Консультация юриста: как оценить профессиональный риск
02.05.2023
Заседание Заксобрания Челябинской области перенесено на 11 мая
02.05.2023
Экс-главу Катав-Ивановского района Евгения Киршина могут посадить на четыре года
02.05.2023
На Краснопольском проспекте Челябинска прокладывают ливневую канализацию, движение ограничено
02.05.2023
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске
02.05.2023
В Челябинске за объекты благоустройства 2024 года проголосовали более ста тысяч человек
Консультация юриста: как оценить профессиональный риск
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Консультация юриста: должен ли продавец оплачивать при возврате некачественный товар
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Консультация юриста: когда на командировку необходимо согласие сотрудника
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Консультация юриста: профессиональные риски для электросварщика
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Консультация юриста: сверхурочная работа на оборонном предприятии
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023