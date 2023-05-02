Консультация юриста: как оценить профессиональный риск

На вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов.

- В нашей организации работает менее пяти человек. Обязан ли работодатель проводить оценку профессиональных рисков? Если ее не проводить, к какой ответственности могут привлечь работодателя?

– Даже если в организации работает до пяти человек, на работодателя распространяются требования, установленные ст. 214 Трудовым Кодексом РФ – он обязан проводить оценку профессиональных рисков.

Работодатель обязан обеспечить: систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку; разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; информирование работников о существующих профессиональных рисках и их уровнях.

В соответствии с п. 48 Примерного положения о системе управления охраной труда (утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н) оценка профессиональных рисков, наряду со специальной оценкой условий труда, является базовым процессом системы управления охраной труда организации.

За отсутствие оценки профессиональных рисков работодатель может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Она предусматривает санкции в виде предупреждения или наложения административного штрафа.

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