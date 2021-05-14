Текслер: Мы готовы к реализации пилота по квотированию

Челябинская область готова к реализации пилотного проекта по квотированию выбросов, что позволит существенно снизить уровень оказания негативного влияния на окружающую среду в регионе.

Планируется до 2024 года сократить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске почти на треть, в Магнитогорске – почти на четверть.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании, которое провела заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в режиме ВКС. В совещании также принимали участие представители Минприроды, Росприроднадзора, Росгидромета, Минпромторга, Минтранса и Минфина России.

Участники обсудили новые показатели Комплексных планов по снижению выбросов в атмосферу Челябинска и Магнитогорска, а также вопросы федерального финансирования мероприятий в рамках национального проекта «Экология», направленных на снижение выбросов.

Комплексные планы по сокращению выбросов в атмосферу Челябинска и Магнитогорска были утверждены в 2018 году. На затем в план были внесены корректировки - увеличены показатели по объемам снижения выбросов. Челябинску предстоит до 2024 года сократить совокупный объем выбросов на 31,5 %, Магнитогорску – на 22,9 %.

Алексей Текслер подчеркнул, что с промышленными предприятиями региона заключены четырёхсторонние соглашения по сокращению выбросов. Мероприятия реализуются промышленниками за счет собственных средств и в сроки, установленные соглашениями.

«Что касается промышленных предприятий, коллеги знают, мы, Виктория Валерьевна, ежемесячно мониторим ход выполнения их обязательств перед нами и жителями региона, - доложил Алексей Текслер. - Буквально вчера была выездная проверка реализации комплексных планов, в том числе на «Мечеле».

Напомним, Виктория Абрамченко в ходе своего визита в Челябинск в январе 2021 года назвала Мечел одним из главных загрязнителей воздуха в регионе и предложила с них начинать решать вопросы улучшения качество воздуха.

В январе 2021 года было подписано дополнительное двустороннее соглашение между правительством Челябинской области и ПАО «Мечел» о снижении выбросов в Челябинске.

«Могу доложить о том, что все мероприятия выполняются в срок, очередные заверения о том, что эти мероприятия будут выполнены и даже перевыполнены вчера были получены, в том числе и от «Мечела». Более того коллеги берут ряд повышенных обязательств, сверх тех соглашений, которые мы подписали. Я эту работу держу на особом контроле», - рассказал Алексей Текслер.

Кроме того, в Челябинской области продолжается работа по заключению соглашений о взаимодействии между Правительством Челябинской области и предприятиями о реализации мероприятий по улучшению экологической обстановки в городах Челябинской области сроком до 2025 года. В настоящее время в работу вовлечены предприятия 17 городов области, где находятся промышленные объекты.

Продолжается также работа с предприятиями по согласованию компенсационных мероприятий в рамках программы по квотированию выбросов.

Напомним, Челябинская область принимала активное участие в разработке закона о квотировании выбросов и уже проделала большую работу в этом направлении.

«Мы активно участвуем в согласовании экологических планов в рамках квотирования выбросов на основе сводных расчетов. Просчитали квоты с Росприроднадзором и в настоящее время работаем с предприятиями по согласованию компенсационных мероприятий. В принципе мы готовы к реализации пилота по квотированию», - рассказал Алексей Текслер.

За ходом исполнения мероприятий ведется ежемесячный мониторинг. Создана прозрачная система мониторинга за выбросами.

«В регионе реализуется трехступенчатая система экомониторинга атмосферного воздуха. И таких аналогов нет в стране! Система обеспечивает органы государственного управления информацией о фактическом уровне загрязнения окружающей среды на основе современных технологий сбора и обработки данных для принятия оперативных мер реагирования», - отметил замминистра экологии Виталий Безруков.

Председатель комиссии Госсовета, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил тиражировать по всей стране передовой опыт Челябинской области по мониторингу.

Помимо этого, для улучшения качества воздуха в области заканчиваются работы по рекультивации городской свалки в Челябинске. Они ведутся в рамках регионального проекта «Чистая страна». На эти цели направлено 4,5 миллиарда рублей, из них более одного миллиарда рублей – средства области, остальные деньги – из федерального бюджета. Работы планируется завершить в августе 2021 года. Затем приступят к рекультивации свалки в Магнитогорске).

Вице-премьер Виктория Абрамченко, побывавшая с Алексеем Текслером в январе 2021 года на месте закрытого полигона ТБО в центре Челябинска, положительно оценила проведенные работы по рекультивации.

В ходе сегодняшнего совещания Виктория Абрамченко и Алексей Текслер обсудили также выделение финансирования на обновление общественного электротранспорта и приобретение автобусов на газомоторном топливе в рамках национального проекта «Экология».

«Экологически чистый транспорт (газомоторный, электрический) тоже вносит свой значительный вклад в улучшение экологической ситуации, - отметил Алексей Текслер. –

В период с 2019 года по настоящее время для Челябинска закуплено 102 автобуса на газомоторном топливе (ГМТ), в том числе 36 автобусов в 2020 году и 66 низкопольных автобусов – 2019 году.

До конца года в областной центр поступит 30 новых трамваев.

«В Магнитогорске в 2019 году закупили 25 трамвайных вагонов, в прошлом году – еще 14 трамвайных вагонов», - уточнил губернатор. Кроме того, в Магнитогорске в 2019 и 2020 годах построили дополнительно трамвайные линии.

На 2021 год у Челябинской области более грандиозные планы по обновлению парка общественного транспорта в муниципалитетах.

Строятся заправочные станции СПГ, электрозарядные станции. «Более 10 зарядных станций в Челябинске ввели в эксплуатацию, в 2020 году запустили завод по сжижению газа в Магнитогорске», - рассказал Алексей Текслер.

«Губернатор действительно в ручном режиме занимается всеми этими промышленными предприятиями, - отметила вице-премьер Виктория Абрамченко. - У нас будет два параллельных трека, сейчас мы помогаем в инфраструктуре, да, вклад небольшой от того, что мы сделаем в этом году в рамках помощи региону, но потом подтянутся мероприятия по промышленным предприятиям и эффект для жителей двух городов будет совершенно иным. И это все сработает в синергии и комплексе и будет воспринято жителями очень хорошо».