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14.05.2021

В Челябинск поступили первые в этом сезоне посылки с мотоциклами
квотирование выбросов
экология
Алексей Текслер
Виктория Абрамченко
Общество
14.05.2021 22:44

Текслер: Мы готовы к реализации пилота по квотированию

Челябинская область готова к реализации пилотного проекта по квотированию выбросов, что позволит существенно снизить уровень оказания негативного влияния на окружающую среду в регионе.

Планируется до 2024 года сократить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске почти на треть, в Магнитогорске – почти на четверть.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании, которое провела заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в режиме ВКС. В совещании также принимали участие представители Минприроды, Росприроднадзора, Росгидромета, Минпромторга, Минтранса и Минфина России.

Участники обсудили новые показатели Комплексных планов по снижению выбросов в атмосферу Челябинска и Магнитогорска, а также вопросы федерального финансирования мероприятий в рамках национального проекта «Экология», направленных на снижение выбросов.

Комплексные планы по сокращению выбросов в атмосферу Челябинска и Магнитогорска были утверждены в 2018 году. На затем в план были внесены корректировки - увеличены показатели по объемам снижения выбросов. Челябинску предстоит до 2024 года сократить совокупный объем выбросов на 31,5 %, Магнитогорску – на 22,9 %.

Алексей Текслер подчеркнул, что с промышленными предприятиями региона заключены четырёхсторонние соглашения по сокращению выбросов. Мероприятия реализуются промышленниками за счет собственных средств и в сроки, установленные соглашениями.

«Что касается промышленных предприятий, коллеги знают, мы, Виктория Валерьевна, ежемесячно мониторим ход выполнения их обязательств перед нами и жителями региона, - доложил Алексей Текслер. - Буквально вчера была выездная проверка реализации комплексных планов, в том числе на «Мечеле».

Напомним, Виктория Абрамченко в ходе своего визита в Челябинск в январе 2021 года назвала Мечел одним из главных загрязнителей воздуха в регионе и предложила с них начинать решать вопросы улучшения качество воздуха.

В январе 2021 года было подписано дополнительное двустороннее соглашение между правительством Челябинской области и ПАО «Мечел» о снижении выбросов в Челябинске.

«Могу доложить о том, что все мероприятия выполняются в срок, очередные заверения о том, что эти мероприятия будут выполнены и даже перевыполнены вчера были получены, в том числе и от «Мечела». Более того коллеги берут ряд повышенных обязательств, сверх тех соглашений, которые мы подписали. Я эту работу держу на особом контроле», - рассказал Алексей Текслер.

Кроме того, в Челябинской области продолжается работа по заключению соглашений о взаимодействии между Правительством Челябинской области и предприятиями о реализации мероприятий по улучшению экологической обстановки в городах Челябинской области сроком до 2025 года. В настоящее время в работу вовлечены предприятия 17 городов области, где находятся промышленные объекты.

Продолжается также работа с предприятиями по согласованию компенсационных мероприятий в рамках программы по квотированию выбросов. 

Напомним, Челябинская область принимала активное участие в разработке закона о квотировании выбросов и уже проделала большую работу в этом направлении. 

«Мы активно участвуем в согласовании экологических планов в рамках квотирования выбросов на основе сводных расчетов. Просчитали квоты с Росприроднадзором и в настоящее время работаем с предприятиями по согласованию компенсационных мероприятий. В принципе мы готовы к реализации пилота по квотированию», - рассказал Алексей Текслер.

За ходом исполнения мероприятий ведется ежемесячный мониторинг. Создана прозрачная система мониторинга за выбросами.

«В регионе реализуется трехступенчатая система экомониторинга атмосферного воздуха. И таких аналогов нет в стране! Система обеспечивает органы государственного управления информацией о фактическом уровне загрязнения окружающей среды на основе современных технологий сбора и обработки данных для принятия оперативных мер реагирования», - отметил замминистра экологии Виталий Безруков.

Председатель комиссии Госсовета, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил тиражировать по всей стране передовой опыт Челябинской области по мониторингу. 

Помимо этого, для улучшения качества воздуха в области заканчиваются работы по рекультивации городской свалки в Челябинске. Они ведутся в рамках регионального проекта «Чистая страна». На эти цели направлено 4,5 миллиарда рублей, из них более одного миллиарда рублей – средства области, остальные деньги – из федерального бюджета. Работы планируется завершить в августе 2021 года. Затем приступят к рекультивации свалки в Магнитогорске).

Вице-премьер Виктория Абрамченко, побывавшая с Алексеем Текслером в январе 2021 года на месте закрытого полигона ТБО в центре Челябинска, положительно оценила проведенные работы по рекультивации.

В ходе сегодняшнего совещания Виктория Абрамченко и Алексей Текслер обсудили также выделение финансирования на обновление общественного электротранспорта и приобретение автобусов на газомоторном топливе в рамках национального проекта «Экология».

«Экологически чистый транспорт (газомоторный, электрический) тоже вносит свой значительный вклад в улучшение экологической ситуации, - отметил Алексей Текслер. –

В период с 2019 года по настоящее время для Челябинска закуплено 102 автобуса на газомоторном топливе (ГМТ), в том числе 36 автобусов в 2020 году и 66 низкопольных автобусов – 2019 году.

До конца года в областной центр поступит 30 новых трамваев.

«В Магнитогорске в 2019 году закупили 25 трамвайных вагонов, в прошлом году – еще 14 трамвайных вагонов», - уточнил губернатор. Кроме того, в Магнитогорске в 2019 и 2020 годах построили дополнительно трамвайные линии.

На 2021 год у Челябинской области более грандиозные планы по обновлению парка общественного транспорта в муниципалитетах.

Строятся заправочные станции СПГ, электрозарядные станции. «Более 10 зарядных станций в Челябинске ввели в эксплуатацию, в 2020 году запустили завод по сжижению газа в Магнитогорске», - рассказал Алексей Текслер.

«Губернатор действительно в ручном режиме занимается всеми этими промышленными предприятиями, - отметила вице-премьер Виктория Абрамченко. - У нас будет два параллельных трека, сейчас мы помогаем в инфраструктуре, да, вклад небольшой от того, что мы сделаем в этом году в рамках помощи региону, но потом подтянутся мероприятия по промышленным предприятиям и эффект для жителей двух городов будет совершенно иным. И это все сработает в синергии и комплексе и будет воспринято жителями очень хорошо».

Автор: Любовь Юрина
квотирование выбросов
экология
Алексей Текслер
Виктория Абрамченко
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 23:41

В пятницу в Челябинской области – жара и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 22:41

Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:28

ВТБ в 2,5 раза увеличил выдачи кредитов на Южном Урале в апреле
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:24

Блогер-шиномонтажник выступил в органном зале Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:59

Анонсы событий и мероприятий на 14 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:56

В Челябинске из крупного торгового комплекса эвакуировали больше ста посетителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:52

Самое быстрое оформление страховки для путешествий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:48

Житель Челябинска стучится в двери к соседям и говорит, что он Бог

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:45

В Челябинской области за сутки выявлено 97 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

В доме-интернате Челябинска престарелых и инвалидов кормили переработанной крупой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

Челябинская область присоединится к «Российскому Азимуту»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:12

Промышленники Урала получат бесценный опыт в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:58

Авторы проекта по преображению набережной Смолино предлагают челябинцам готовить велосипеды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:41

В Кыштыме поезд насмерть сбил мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:03

В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:59

В Миассе спасатели помогли «скорой» эвакуировать тяжело раненного пациента
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:25

Новый театр или новый зритель? Челябинский «Манекен» приглашает к беседе на эту тему
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:15

Экскурсовод из Сатки представляет свой проект на всероссийском конкурсе в Перми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:53

#БезПереплат: Мегафон дарит российским пенсионерам льготное подключение выгодного тарифа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:29

В Златоусте из-за технической накладки предпринимателю отдали в аренду чужую землю

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:14

Туристы из Челябинска, которых МЧС искало в горах Абхазии, вышли на связь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:22

В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:10

Мусульмане Челябинской области принимают поздравления с большим и светлым праздником Ураза-байрам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:10

Режим «черного неба» сохраняется на территории семи городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:45

В Челябинской области 13 мая – ясно и жарко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:26

В Миассе на пожаре в частном доме погибли двое мужчин и женщина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:01

Жителей спросили, нужно ли Челябинску метро
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:57

В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:47

В Златоусте на улице нашли боевой снаряд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:12

В финале чемпионата России по компьютерному спорту выступят двое южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:01

В понедельник под Челябинском соберутся танки и боевые машины четырех округов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:00

В Челябинске грузовик сбил женщину и протащил ее по дороге несколько метров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 09:42

Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара 
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 21:22

В отношении полицейских из Челябинска, которые «сливали» информацию о покойниках, возбуждены уголовные дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:58

Магнитогорская библиотека обрела поэтическое имя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:31

В Шершневском лесничестве посадят деревья в память о погибших в Великую Отечественную

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:29

Южноуральцев приглашают провести Ночь музеев в Центре исторического наследия ЮУЖД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:25

В Челябинской области задержана банда мошенников со страховыми выплатами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:19

В Челябинской области оборонявшаяся гадюка напугала жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:08

Челябинцев приглашают на зарядку со звездой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:55

ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:53

В Златоусте учащиеся техникума завербовались в «закладчики»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:45

В Челябинской области изолированы по ковиду три группы в детсадах, карантина по ОРВИ нет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:25

В ближайшее время во всех школах Челябинской области будут проведены рейды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:24

В Сосновском районе спасатели предотвратили попытку самоубийства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:22

Зеленый эксперимент: Челябинск может превратиться в мини-питомник тюльпанов для самого себя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 14:47

Южноуралец незаконно застрелил девять косуль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:59

Как в Челябинской области обеспечивают безопасность учащихся в школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:44

В Трехгорном после вмешательства прокуратуры вывезли мусор из дворов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:43

В Копейске накрыт наркопритон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:07

В Челябинске судят экс-директора волейбольного клуба «Динамо-Метар»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:50

Володин заявил о намерении разработать механизмы по ограничению использования пальмового масла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:46

В Копейске девочка получила травму глаза на сломанной детской площадке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:41

На набережной Миасса вдоль «Мегаполиса» появятся маленькие луга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:39

Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:09

Российские общественники призвали ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:01

В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:55

Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:47

В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:34

В нацпарке «Зюраткуль» нашли останки человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:22

В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:19

СК начал проверку после выстрела в глаз ребенку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:49

Авиакомпания NordStar запустила рейс из Челябинска в Норильск

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:47

Десятки тысяч южноуральцев приняли участие в акции со свечами у Стены памяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:45

В Нагайбакском районе в аварии погиб ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:44

В Челябинской области иномарка протаранила дерево, водитель погиб

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:58

В среду в Челябинской области жарко и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:57

В Челябинской области стартовал месячник борьбы с кожными образованиями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:55

Несмотря на уход Яковлева: «Таганай» готов к высокому туристическому сезону
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:43

Общественники помогли многодетному отцу из Челябинска получить положенные ему выплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:36

Спешивший на пожар инспектор «Зигальги» по пути выловил из Юрюзани двух туристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 21:16

В Челябинск вернулись тюльпаны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 17:36

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:59

Челябинцу, разбившему стекло в поликлинике, назначили исправительные работы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:57

В школах Челябинской области усилят меры безопасности после трагедии в Казани
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:38

Челябинцы смогут 12 мая бесплатно провериться на ВИЧ в пункте у железнодорожного вокзала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:36

В Полетаево водитель мопеда сбил собаку и погиб на месте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:02

В Челябинске второклассника госпитализировали после выстрела в голову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:00

Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:45

В школе Казани в результате стрельбы погибли девять человек, еще 20 – ранены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:32

Южноуральским поисковикам удалось найти останки еще двух бойцов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:31

В Челябинске из окна выпал восьмилетний мальчик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:30

В деревне Шумаки, где в воде найдена ртуть, начали бурить новую скважину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:54

На Куйбышева продолжаются восстановительные работы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:52

Магнитогорец отдал аферистам деньги, которые копил на покупку квартиры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:32

Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:24

Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямые авиарейсы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:45

На фасадах домов в Южноуральске появились репродукции картин Дали, Климта, Пикассо
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:37

Полицейские Челябинска сняли с поезда малолетнюю беглянку из Башкортостана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:33

На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:26

В Челябинской области поставили первую прививку от ковид 250 тысяч жителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:24

На всех кладбищах Челябинска дежурит полиция
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:50

В Челябинске начнут отключать горячую воду
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:44

В Челябинской области ковид унес жизни 2,7 тысячи южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:37

Жителям Красногорского представили новое расписание автобусов до Челябинска и Южноуральска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:35

Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:30

В Челябинской области снимают ограничение на движение большегрузов по трассам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:12

РМК поздравила жителей Урала с Днём Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:11

Котова заменила Извекова на банкира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:09

В Челябинской области маршрутка сбила девочку на переходе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:07

В Челябинске стартует первый фестиваль Авторского кино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:52

Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:48

В центре Челябинска сгорел заброшенный дом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:36

В Челябинской области огонь уничтожил пять гектаров леса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:22

На территории ММК стартуют беспилотные грузоперевозки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:21

На улице Цвиллинга в Челябинске ограничили движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:20

У православных во вторник Радоница – день поминовения усопших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 00:38

Дымка от лесных пожаров отмечена в 12 муниципалитетах Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 23:04

НМУ продлены на территории двух городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 22:51

Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 22:37

В Челябинск доставлена православная святыня

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 15:33

В челябинском горсаду имени Пушкина зацвела сакура – спешите увидеть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 14:37

Красавец-альпака Еремей из челябинского зоопарка ищет стилиста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 13:20

Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 12:25

В июне в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Мечтай»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 12:02

В Челябинской области сумели победить ковид более 55,5 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 11:22

В Челябинске спасли малышку, у которой была большая опухоль в сердце
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 23:41

В питьевом источнике в Шумаках сохраняется повышенное содержание ртути
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 22:52

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 61 тысячу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 22:33

В Челябинск 10 мая доставят православную святыню
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 20:47

Анонсы событий и мероприятий на 10-11 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 19:31

Десятого мая в Челябинской области тепло и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 18:41

Челябинцы возмущены – в праздник город накрыло вонючей дымкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 18:04

Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 14:42

В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 12:11

Из Челябинска в Кыштым отправился ретропоезд с презентационным туром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 11:07

С Днём Победы, мир!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:40

В Челябинске возложили цветы к «Вечному огню» в память о погибших в Великой Отечественной войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:03

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 22:55

Символ трудового могущества Южного Урала разваливается

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 21:51

Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:55

В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:07

Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:56

Зарегистрирована самая крупная в 2021 году вспышка на солнце
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:09

В День Победы в Челябинской области будет тепло, ветрено и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 17:59

Впервые за семь месяцев в Челябинской области за сутки подтверждено менее 100 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 17:41

«Сад памяти» в Челябинске расширяется
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:55

Златоустовский «Омнибус» 30 лет проводит майскую «Неделю милосердия»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:01

Алексей Текслер высадил ель в память о ветеране Михаиле Резепине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 15:15

Анонсы событий и мероприятий на девятое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 13:18

Южный Урал празднует Великую Победу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 12:08

До Челябинской инфекционной «ромашки» доставят на новых условиях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 11:21

В Шумаках, где в воде обнаружили ртуть, пробурят новую скважину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:48

Для вас играет Александр Просветов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:36

В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта