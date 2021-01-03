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За ночь из Челябинска вывезли тысячу тонн снега

В ночь со второго по третье января дорожные рабочие вывезли из Челябинска 951,5 тысячи тонн снега.

Прошедшей ночью в Челябинске работало 60 дорожных рабочих, 35 комбинированных дорожных машин, 60 тракторов, 22 погрузчика, 21 самосвал и два автогрейдер.

«Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, - пояснили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска. - Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи; велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда».

В настоящий момент на улицах в уборке дорог и тротуаров задействовано 176 единицы техники и 255 рабочих, сообщили в городском Комитете дорожного хозяйства.

В воскресенье, третьего января, городские улицы обрабатывают противогололедным материалом на спусках, подъемах и на звездных карманах остановок общественного транспорта.

Добавим, в Челябинске и области сохраняется снежная погода. По данным регионального Гидрометцентра, сегодня днем в областном центре температура опустится до минус 12-14 градусов, на Южном Урале - до минус 9,14 градусов, в низинах - до минус 17 градусов.

Фото: телегам-канал «Челябинский дорожник»