В Челябинске подельнику экс-мэра Тефтелева огласили приговор

В среду, 21 апреля, Центральный районный суд огласил приговор подельнику экс-мэра Евгения Тефтелева - бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову. Его признали виновным в получении взятки в 1,3 миллиона рублей при строительстве школы в микрорайоне «Парковый».

«За совершение преступления ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок пять лет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие троих малолетних детей, частичное признание вины, привлечение к уголовной ответственности впервые. А также положительные характеристики с места работы, жительства и характеристики свидетелей в суде.

«Вопрос об обжаловании приговора будет решен после его изучения», - добавили в региональной прокуратуре.

Ранее гособвинитель запросил для Евгения Пашкова 11 лет лишения свободы со штрафом в 75 миллионов рублей.

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», Евгений Пашков проходит по одному уголовному делу с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым. Последнего признали виновным в получении взятки в 2,5 миллиона рублей и приговорили к трем годам строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллионов рублей.