В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области

В ходе специальной военной операции на территории Украины при выполнении боевой задачи героически погиб еще один военнослужащий из Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, при выполнении важного задания в ходе спецоперации на Украине погиб ефрейтор Вячеслав Султанов.

«Вячеслав показал пример истинного мужества, стойкости и преданности долгу и присяге, отдав свою жизнь в бою во имя спокойствия и мирного существования нашего народа», - рассказали в правительстве региона.

Жители Южного Урала скорбят вместе с родными и близкими отважного воина. Память о героическом земляке будет вечно жить в наших сердцах.

Жители Челябинской области разделяют тяжесть невосполнимой утраты вместе с родными и близкими отважного воина, скорбят вместе с ними. Память о Вячеславе Султанове навечно останется в сердцах южноуральцев.

Губернатор и Правительство Челябинской области, агентство «Урал-пресс-информ» выражают глубокие соболезнования родным и близким героя.

Правительство Челябинской области окажет семьям погибших всю необходимую помощь.

В спецоперации на Украине также погибли 24-летний младший сержант Данил Василенко и 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска, 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска, уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района младший сержант Максим Кравченко, ефрейтор Нурлан Кубжасаров из Брединского района, ефрейтор Максим Занин из Копейска, офицеры Константин Глушков (1985-го года рождения) и Ростислав Еременко.