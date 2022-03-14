14.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 марта
14.03.2022
ВТБ начал прием заявок на кредитные каникулы по улучшенным условиям
14.03.2022
Жителя Троицка отправили в колонию за убийство егеря
14.03.2022
Челябинка перевела «дочери», якобы попавшей в ДТП, почти миллион рублей
14.03.2022
Южноуральским аграриям доступны льготные кредиты на посевную
14.03.2022
Справедливороссы ответили тем, кто стыдится сегодня называть себя русскими
В спецоперации на Украине погибло еще двое военнослужащих из Челябинской области
14.03.2022
Донецк обстреляли с применением запрещённого кассетного заряда
14.03.2022
Справедливороссы ответили тем, кто стыдится сегодня называть себя русскими
14.03.2022
В Ростов-на-Дону отправился гуманитарный груз из Челябинска
14.03.2022
Производитель компьютеров ASUS решил закрыть бизнес в России
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022