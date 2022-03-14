В спецоперации на Украине погибло еще двое военнослужащих из Челябинской области

В ходе специальной военной операции на территории Украины при выполнении боевой задачи героически погибли еще двое военнослужащих из Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, исполнении воинского долга и боевой задачи в ходе спецоперации на Украине погибли младший сержант Александр Головин и Александр Лаврентьев (его звание не указано).

«Александр Головин - мужественный, сильный человек, он погиб в бою, защищая мирную жизнь нашего народа и национальную безопасность нашей Родины, - рассказали в правительстве региона. - Александр Лаврентьев, проявив личное мужество и верность присяге, отдал свою жизнь, защищая национальные интересы России, ради мира и безопасности нашего народа».

Жители Южного Урала глубоко скорбят вместе с родными и близкими отважных воинов, разделяют с ними тяжесть невосполнимой утраты и будут помнить героических земляков.

Губернатор и Правительство Челябинской области, агентство «Урал-пресс-информ» выражают глубокие соболезнования родным и близким героев.

Правительство Челябинской области окажет семьям погибших всю необходимую помощь.

С начала спецоперации на Украине погибли уже 11 военнослужащих из Челябинской области:

- 24-летний младший сержант Данил Василенко из Магнитогорска,

- 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска,

- 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска,

- младший сержант Максим Кравченко (уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района),

- ефрейтор Нурлан Кубжасаров из Брединского района,

- ефрейтор Максим Занин из Копейска,

- ефрейтор Вячеслав Султанов из Кунашакского района,

- офицер Константин Глушков (1985-го года рождения),

- офицер Ростислав Еременко,

- младший сержант Александр Головин,

- Александр Лаврентьев.