Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине

Еще один житель Челябинской области погиб в спецоперации на Украине.

Уроженцу Уйского района ефрейтору Артему Новикову было 23 года. Он был механиком – водителем танка Т-72. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили люди, лично его знавшие.

Вечная память герою, искренние соболезнования его родным и близким.

Отметим, на сегодняшний день известно уже о 15-ти погибших в спецоперации на Украине южноуральских военнослужащих. Это 24-летний младший сержант Данил Василенко, 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков, 21-летний ефрейтор Максим Гаганов, 19-летний Алексей Кузьмин (все из Магнитогорска), 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска, младший сержант Максим Кравченко (уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района), ефрейтор Нурлан Кубжасаров из Брединского района, ефрейтор Максим Занин из Копейска, ефрейтор Вячеслав Султанов из Кунашакского района, 22-летний Александр Тимшин из Чесменского района, офицер Константин Глушков (1985-го года рождения), офицер Ростислав Еременко, младший сержант Александр Головин, Александр Лаврентьев и Артем Новиков.