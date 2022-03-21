21.03.2022
Челябинские дорожники посыплют город солью
21.03.2022
Ремонт моста через реку Миасс вблизи Першино начался, схема движения изменилась
21.03.2022
Алексей Текслер подписал постановление об увольнении руководителя аппарата омбудсменов
21.03.2022
Прокуратура Челябинска заступилась за жителей «умирающего» дома и заставила администрацию работать
21.03.2022
В Челябинской области на оздоровление детей в 2022 году направят более 250 миллионов рублей
21.03.2022
Генпрокуратура: россияне не должны нести наказание за использование Facebook и Instagram
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
Генпрокуратура: россияне не должны нести наказание за использование Facebook и Instagram
21.03.2022
Пограничное управление ФСБ контролирует вывоз продуктов и товаров из Челябинской области
21.03.2022
Житель Аргаяшского района Павел Паненышев погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
Власти Челябинской области будут активнее мониторить системообразующие предприятия
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022