Житель Аргаяшского района Павел Паненышев погиб в спецоперации на Украине

Еще один военнослужащий из Челябинской области героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины - житель Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района Павел Паненышев.

Информацию о гибели Павла подтвердили агентству в администрации района и заверили, что семье военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь.

Жительница Дербишевского поселения Гульнар Бикова на своей странице ВКонтакте опубликовала воспоминания классного руководителя Павла Паненышева. «Павел был очень скромным, спокойным, отзывчивым, доброжелательным, честным юношей. У него было развито чувство ответственности, долга в выполнении своего общественного поручения в классе, а Павел был трудовым сектором. Обладал разными трудовым навыками и умениями, что помогало ему всегда быть впереди разных трудовых десантов. Обладал выдержкой и хладнокровием в конфликтных и стрессовых ситуациях. С одноклассниками отношения были хорошие», - вспоминает педагог Минслу Валеевна.

Павел воспитывался в многодетной семье, очень любил свою маму, сестёр, во всём помогал по хозяйству.

Агентство выражает искреннее соболезнование родственникам Павла и разделяет горечь утраты с его близкими, друзьями, знакомыми, всеми, кто знал и любил этого сильного, смелого, доброжелательного и открытого парня.

С начала спецоперации на Украине погибли уже 15 военнослужащих из Челябинской области:

- 24-летний младший сержант Данил Василенко из Магнитогорска,

- 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска,

- ефрейтор 21-летний Максим Гаганов из Магнитогорска,

- 19-летний Алексей Кузьмин из Магнитогорска,

- 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска,

- младший сержант Максим Кравченко (уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района),

- ефрейтор Нурлан Кубжасаров из Брединского района,

- ефрейтор Максим Занин из Копейска,

- ефрейтор Вячеслав Султанов из Кунашакского района,

- 22-летний Александр Тимшин из Чесменского района,

- Павел Паненышев из Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района,

- офицер Константин Глушков (1985-го года рождения),

- офицер Ростислав Еременко,

- младший сержант Александр Головин,

- Александр Лаврентьев.

Также известно, что на защиту Донбасса из Челябинской области отправились добровольцы. Среди них есть раненые и погибшие.