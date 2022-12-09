Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки

Сегодня, девятого декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Он знаменует собой официальное начало борьбы с коррупцией –подписание Конвенции ООН против коррупции. С тех пор актуальность проблемы не снизилась. Почти тысяча преступлений коррупционной направленности выявлено с начала года только в Челябинской области, и половина из них связана со взяточничеством.

По России – плюс десять процентов

В целом по стране в текущем году в суды направлено 8 796 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности – это на десять процентов(?) больше, чем годом ранее.

К уголовной ответственности привлечено 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе и 250 – в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 – при реализации государственного оборонного заказа. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости .

Со взятками связаны больше половины антикоррупционных преступлений в регионе

Более трех тысяч нарушений антикоррупционного законодательства выявлено органами прокуратуры на Южном Урале с начала года. Дисциплинарные наказания понесли более тысячи человек, 70 должностных и юридических лиц заплатили штрафы, кроме того было возбуждено 32 уголовных дела.

Если говорить о более серьезных нарушениях правопорядка - преступлениях коррупционной направленности, то подавляющее большинство связаны со взяточничеством - 55%, и они в органах прокуратуры на особом контроле в силу особой общественной значимости, как рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области Елена Габитова.

Среди привлеченных к ответственности – большие и мелкие чиновники, полицейские, сотрудники ГУФСИН, мелкие служащие. Брали они деньгами, ценными бумагами, драгоценными металлами, не брезговали и продуктами питания, и спиртными напитками.

Коррупционная хроника года

Так, к примеру, осужден ведущий специалист по охране и использованию земель районного управления сельского хозяйства Чесменского района, который получил взятку в виде восьми тонн ячменя за возможность незаконного использования коммерческой организацией земельных участков.

Осужден начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ «Тюрьма Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области», который вымогал незаконное вознаграждение у осужденного под угрозой создать тяжкие условия отбывания наказания. Почти на десять лет он отправился в колонию.

Осужден младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ «ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области» за взятки, неоднократно помогал осужденному в нарушении распорядка и правил отбывания наказания.

Вынесен приговор и фельдшеру больницы Магнитогорска, которая оформляла листки нетрудоспособности за получение мелких взяток на суммы от 3,5 до 4,5 тысяч рублей.

На заведующего участка чебаркульской ветстанции заведено уголовное дело. Он получил от местного жителя взятку на сумму более 250 тысяч рублей за оформление ветеринарных справок на мясную продукцию без проведения фактического осмотра.

ООО «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей за незаконную передачу лицом, занимавшим должность директора, в интересах предприятия иного имущества - ноутбуков стоимостью более 185 000 рублей в качестве взятки должностным лицам ФКУ «Росдортехнология», за исключение из актов проверки (отчета по результатам мониторинга), выявленных нарушений при исполнении государственных контрактов по ремонту и реконструкции автомобильных дорог. Напомним, в отношении Армана Аракеляна и его подельников уголовные дела возбуждены по двум статьям: «Получение взятки» и «Дача взятки группой лиц в крупном размере».

Из МКУ «Городская среда» Челябинска фигурантами стали экс-директор Александр Грезев, уволенный с данной должности в ноябре прошлого года после проведения служебной проверки, находится под стражей , как и его также уволенный экс-заместитель Сергей Любимов. В деле фигурирует сумма почти в шесть миллионов рублей, полученная за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов на территории Челябинска.

В деле также фигурирует соучастник руководителей МКУ «Городская среда» , бывший советник главы Челябинска Петр Конарев, обвиняемый в девяти эпизодах получения взяток.

В отношении бывшего заместителя главы Миасса Василия Сороки возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Он обеспечил согласование и принятие незаконных решений о продаже в пользу коммерческой организации без проведения торгов двух земельных участков, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного значения, по выкупной цене в размере 20-ти процентов от их кадастровой стоимости.

В сентябре Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего руководителя управления градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева.

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов также оказался под следствием. Следственный комитет в сентябре прошлого года возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть первая статьи 285 УК РФ) со стороны руководства министерства здравоохранения области при закупке компьютерных томографов и комплектующих для больниц региона в начале пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По версии следствия, общая стоимость закупки была превышена на 27 миллионов рублей.

Также в текущем году по результатам проверки КСП были возбуждены уголовные дела:

- по ч. 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) в отношении должностного лица из числа руководства администрации Ашинского муниципального района. Ранее были возбуждены дела - по ч.2 ст.286 УК РФ (« Превышение должностных полномочий ») и по ч.4 ст.159 УК РФ (« Мошенничество в особо крупном размере»).

- по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по факту совершения неправомерных действий должностными лицами, повлекших причинение ущерба муниципальному образованию. В ходе ревизии Магнитогорского городского округа были выявлены факты реализации земельных участков в пользу третьих лиц, без проведения торгов, повлекшие недопоступление доходов в местный бюджет.

- по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении должностных лиц администрации Ашинского муниципального района. Выявлены факты ненадлежащего строительства объекта «Газоснабжение жилых домов поселка УК» и его несоответствие требованиям промышленной безопасности.

И вот, пожалуй, самые последние уголовные дела, которые на слуху. Заместитель начальника отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску арестован. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции по статье «Превышение должностных полномочий» .

И, конечно, в этом перечне дело экс-руководителя комитета дорожного хозяйства администрации города Рината Кучитарова. Следствие предполагает, что он оплатил по контракту на озеленение по завышенной стоимости, в том числе за невыполненные работы на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Количество и разнообразие примеров говорит за себя: противодействие коррупции требует системного подхода, может быть, пересмотра системы наказаний для дающих и берущих.