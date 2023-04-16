Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 10.04.2023 по 16.04.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 10 по 16 апреля 2023 года.

В Челябинске началось благоустройство общественных и дворовых территорий. Благодаря теплой погоде благоустройство стартовало гораздо раньше, чем в прошлом году. Как отметил на аппаратном совещании в мэрии, и завершиться благоустройство должно раньше обычного.

В Златоусте состоялось открытие памятников великим советским спортсменам - Анатолию Владимировичу Тарасову и Валерию Борисовичу Харламову.

В начале недели микрорайонах под Челябинском дали воду после двухдневного отсутствия и вновь отключили. В течение недели водоснабжение было восстановлено, но в выходные горожане остались снова без воды. Жители обратились к губернатору.

Челябинск вместе со всей страной отметил Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 107 бывших узников фашистских концлагерей поздравили с памятной датой.

Двое жителей Челябинской области, причастных к поджогу администрации Бакальского городского поселения осуждены по статьям «Террористический акт» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Приговор вынесен Центральным окружным военным судом.

В Челябинске стартовал первый этап работ по капитальному ремонту проспекта Ленина - участка от улицы Героев Танкограда до Линейной. В связи с дорожными работами будет частично ограничено движение автотранспорта по направлению в сторону Чурилово.

С 12 апреля на всей территории Челябинской области введен особый противопожарный режим. И. о. начальника Главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин сообщил что, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 73 лесных пожара на площади 684 гектара.

Челябинские пловцы завоевали полный комплект наград на Чемпионате России по подводному спорту (апноэ). Дмитрий Сметанкин и Софья Стрелец будут представлять нашу страну на чемпионате мира.

С Днем космонавтики южноуральцев поздравили космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин (закончил Аэрокосмический факультет Южно-Уральского государственного университета), Сергей Прокопьев и Андрей Федяев с борта МКС

В Челябинской области усилили работу по профилактике гибели людей на водоемах. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований Челябинской области усилить работу по профилактике гибели людей на водных объектах. По данным ГУ МЧС области, с начала 2023 года на льду водоемов Челябинской области погибли семь человек.

С десятого по 16 апреля 2023 года в Магнитогорске состоялись всероссийские соревнования по боксу среди юношей 13-14 лет, посвященные 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». На Южный Урал съехались 15 спортивных команд.

В ночь на 16 апреля, в Светлое Христово Воскресение, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную Литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Впервые частица Святыни доставлена в столицу Южного Урала напрямую. Благодатный огонь успел прибыть на Пасхальное Богослужение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. Оттуда святое пламя разошлось по церквям региона.