Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 24.07.2023 по 29.07.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 24 по 29 июля 2023 года.

В Челябинской области неделя началась с того, что в исправительной колонии № 15 в Копейске прошли следственные мероприятия, организованные сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из регионального управления СКР. По данным источника агентства "Урал-пресс-информ", проводится проверка по факту возможных пыток заключенных.

В начале недели жителям микрорайона «Парковый Премиум» в Челябинске перекрыли проезд к своим домам. Горожане во всем обвиняют администрацию расположившегося рядом рынка «Караван», на который раньше поступали жалобы на антисанитарию.

На аппаратном совещании в мэрии сегодня, в понедельник, 24 июля, замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов сообщил о том, что в Челябинске на минувшей неделе почистили от ила и грязи 74 колодца ливневой канализации. Всего очистили 187 погонных метров водоотводных труб ливневки, отремонтировали и установили 64 дождеприемных колодца, откачали 542 кубометра воды с проезжей части, сообщил он.

В Челябинске начался пятый этап гидравлических испытаний. Работы завершат восьмого августа. Также продолжается подготовка к отопительному сезону.

Суд Ашинского муниципального района принял решение в отношении бывшего заместителя главы Аши. Виктор Чистяков, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу.

В Челябинской области состоялся седьмой турнир на Кубок Законодательного Собрания по мини-футболу среди любительских команд. Финальный турнир с участием 16 лучших мини-футбольных любительских команд состоится 19 августа 2023 года на стадионе «Центральный» в городе Челябинске.

Три города Челябинской области - Миасс, Сатка и Троицк - стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 2023 году. Всего на конкурс поступило 395 проектов, в том числе 14 - от Челябинской области.

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области опровергает информацию об ограничении движения через автомобильный пункт пропуска «Бугристое» на границе России и Казахстана. На прошедшей неделе Погранслужба сообщала, что в период с 27 июля по 25 августа будет ограничено движение транспорта на пересечение границы в связи с ремонтом дорожного полотна напротив пункта пропуска «Кайрак» (Костанайская область).

Более 10 тысяч жителей Челябинской области уже успели прикоснуться к ковчегу с частицей мощей блаженной Матроны Московской за первые три дня пребывания святыни в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.

Памятник живой природы в Челябинской области - Карагайская лиственница – претендует на звание дерево года в России. Проголосовать за Карагайскую лиственницу можно на сайте «Дерево года» до первого августа 2023 года.

В Челябинске вновь вода поменяла цвет. В четырех районах Челябинска - Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах – в ближайшие несколько дней может измениться цвет водопроводной воды, сообщила 26 июля в администрации города.

В Челябинской области побывал с визитом помощник президента РФ Максим Орешкин. Он и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились с работой ООО «Завод Роботов».

Назначен новый председатель ЗСО. Председателем Законодательного собрания Челябинской области единогласно избран 40-летний Олег Гербер.

В Челябинске из-за огромного обращения граждан перенесли публичные слушания по утверждению Правил застройки и землепользования в отношении Челябинского городского бора. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по обращению жителей Челябинска, выступающих против принятия новых правил землепользования и застройки, сообщает Информационный центр СКР.