Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 8.05.2023 по 13.05.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с восьмого по 13 мая 2023 года.

На начало недели в Челябинской области продолжилась опасная пожарная ситуация. В ночь с воскресенья на понедельник огнеборцы тушили пожар на территории национального парка «Зигальга». Площадь активного горения в национальном парке к девяти утра восьмого мая уменьшилась с 93-х до 35-ти гектаров.

В Челябинске начали ремонт фасада знакового для города дома №54 по проспекту Ленина, который традиционно украшают к празднованию Великой Победы. Величественное здание является свидетелем всех торжеств на площади Революции.

Челябинск подготовился к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Предпраздничное оформление клумб и газонов осуществили во всех семи районах южноуральской столицы.

Два музыкальных патриотических клипа презентовали в регионе на праздничной неделе. Полицейские Челябинской области создали патриотический клип к 78-й годовщине Великой Победы - в знак огромного уважения и преклонения перед подвигом прадедов и дедов. Ирина Текслер (супруга губернатора и общественный деятель является автором идеи и сценария) представила жителям клип на любимую всеми народную песню «Эй, ухнем».

Сами южноуральцы с размахом отметили День Победы. В городах и районах Челябинской области прошли праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945 годов.

В День Победы и накануне праздника в Челябинской области прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Участники вспомнили подвиги воинов на полях сражений и обсудили насущные проблемы.

Шесть лесных пожаров было зарегистрировано на территории Челябинской области только за девятое мая. По данным ГУ лесами области, прошедшую неделю на землях лесного фонда ликвидировано 90 лесных пожаров на площади почти три тысячи гектаров.

В Челябинске и в ряде других городов и районах Южного Урала наблюдалась дымка и ощущался запах гари. Было тмечено превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе. В минэкологии объяснили возникновение дымки и запаха гари в Челябинске ландшафтными и лесными пожарами в соседних регионах - Свердловской, Тюменской и Курганской областях.

В Бишкеке (Кыргызстан) завершился чемпионат Азии по гиревому спорту. Челябинские спортсмены завоевали золото и два серебра на международных стартах.

По подозрению в совершении преступления террористической направленности задержан южноуралец. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Челябинский зоопарк порадовал чудесной новостью – шестого мая в стенах муниципального учреждения на свет появился северный олененок, которому уже дали имя: Буран. Очаровательный малыш стал первым чадом папы Байкита и четвертым детенышем мамы Маковки.

Торжественный прием призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также международных интеллектуальных состязаний в 2022/2023 учебном году состоялся во Дворце пионеров и школьников имени Н.К. Крупской Челябинска.

Аэрофлот в два раза увеличивает частоту полётов между Москвой и Челябинском. Как сообщает департамент общественных связей авиакомпании, с первого июня Аэрофлот будет совершать пять рейсов в день, вместо нынешних трёх.

В национальном парке «Таганай» на десять дней раньше среднемноголетнего срока расцвела нежная красавица – купальница европейская. Купальница европейская стала еще одной «рекордсменкой» Таганая.

В Миассе прошла конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Миасского городского округ. По итогам тестирования и собеседования приняла решение рекомендовать Собранию депутатов трех кандидатов, принявших участие в конкурсе.

В Челябинской области установлена новая памятная дата - «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны». Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, поддержали депутаты Законодательного Собрания региона на заседании 11 мая 2023 года.

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков назначил нового руководителя ОМВД России по Еманжелинскому району. Им стал полковник Артем Иванов, который ранее возглавлял отдел полиции «Горный» в Златоусте.

В Челябинской области учреждены новые региональные награды и Знаки отличия. Законопроект, разработанный по инициативе губернатора Алексея Текслера, единогласно приняли депутаты законодательного собрания региона.

В парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске. К настоящему моменту в парке, являющемся жемчужиной Металлургического района, завершены фасадные работы, ведется обустройство тропинок - по маршрутам, по которым жители ходили много лет.

В Магнитогорске прошло выездное заседание Государственной Думы РФ. На встрече обсудили вопросы моногородов и экспорта.