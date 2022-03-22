В ходе спецоперации на Украине погиб майор Владимир Бардин из Каслинского района

В ходе специальной операции на Украине при исполнении боевой задачи геройски погиб уроженец Каслинского района (Челябинская область) майор Владимир Бардин.

Администрация Каслинского муниципального района, Собрание депутатов района, информационное агентство выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего Владимира Владимировича Бардина.

Как сообщается на официальной странице администрации района ВКонтакте, по предварительным данным, прощание с Владимиром Бардиным состоится в среду, 23 марта, в 11 часов в ДК им. Захарова. Оно будет проведено со всеми воинскими почестями. Там же пройдет православный обряд отпевания.

Мэрия взяла на себя организацию проведения траурного мероприятия.

Отметим, на сегодняшний день известно уже о 18-ти погибших в спецоперации на Украине южноуральских военнослужащих. Это:

- 24-летний младший сержант Данил Василенко из Магнитогорска,

- 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска,

- ефрейтор 21-летний Максим Гаганов из Магнитогорска,

- 19-летний Алексей Кузьмин из Магнитогорска,

- 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска,

- младший сержант Максим Кравченко (уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района),

- ефрейтор Максим Занин из Копейска,

- Никита Бирилло из Миасса,

- ефрейтор Нурлан Кубжасаров из Брединского района,

- ефрейтор Вячеслав Султанов из Кунашакского района,

- 22-летний Александр Тимшин из Чесменского района,

- Павел Паненышев из Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района,

- 23-летний ефрейтор Артем Новиков из Уйского района,

- майор Владимир Бардин из Каслинского района,

- офицер Константин Глушков (1985-го года рождения),

- офицер Ростислав Еременко,

- младший сержант Александр Головин,

- Александр Лаврентьев.

Также известно, что на защиту Донбасса из Челябинской области отправились добровольцы. Среди них есть раненые и погибшие.