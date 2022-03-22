В спецоперации на Украине погиб Никита Бирилло из Миасса

В ходе специальной операции на Украине при исполнении поставленных боевых задач в городе Бровары Киевской области героически погиб уроженец Миасса (Челябинская область) Никита Бирилло.

Накануне, 21 марта, состоялось прощание с отважным воином.

Как сообщает администрация Миасского городского округа, в последний путь Никиту проводили со всеми воинскими почестями. Похоронили героя на кладбище поселка Новотагилка.

Мэрия Миасса, жители города и информационное агентство выражают соболезнования родным и близким погибшего и разделяют с ними горечь утраты. Город будет помнить своего героя. «Во время торжественной церемонии захоронения прозвучали слова соболезнования семье, слова благодарности и низкий поклон герою, который отдал свою жизнь ради мира, ради каждого из нас», - отметили в администрации.

Более подробно о героическом земляке можно будет прочитать в рубрике «Герои Миасса».

Отметим, на сегодняшний день известно уже о 17-ти погибших в спецоперации на Украине южноуральских военнослужащих. Это:

- 24-летний младший сержант Данил Василенко из Магнитогорска,

- 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска,

- ефрейтор 21-летний Максим Гаганов из Магнитогорска,

- 19-летний Алексей Кузьмин из Магнитогорска,

- 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска,

- младший сержант Максим Кравченко (уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района),

- ефрейтор Максим Занин из Копейска,

- Никита Бирилло из Миасса,

- ефрейтор Нурлан Кубжасаров из Брединского района,

- ефрейтор Вячеслав Султанов из Кунашакского района,

- 22-летний Александр Тимшин из Чесменского района,

- Павел Паненышев из Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района,

- 23-летний ефрейтор Артем Новиков из Уйского района,

- офицер Константин Глушков (1985-го года рождения),

- офицер Ростислав Еременко,

- младший сержант Александр Головин,

- Александр Лаврентьев.

Также известно, что на защиту Донбасса из Челябинской области отправились добровольцы. Среди них есть раненые и погибшие.