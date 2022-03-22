22.03.2022
Влюбленные зарезали друг друга
22.03.2022
«Детский мир» обязали заморозить цены на одежду и обувь
22.03.2022
ВТБ запускает серию вебинаров для поддержки предпринимателей
22.03.2022
В Челябинске идет подготовка к весеннему паводку
22.03.2022
Новый директор МегаФона на Южном Урале будет создавать новую историю успеха
22.03.2022
В Магнитогорске ограбили кондуктора трамвая
В спецоперации на Украине погиб Никита Бирилло из Миасса
22.03.2022
Челябинские полицейские рассказали беженцам из ЛНР, ДНР и Украины как получить российский паспорт
22.03.2022
Москва и Киев провели первый обмен пленными
22.03.2022
Союз женщин Челябинской области и фонд «Родная» начали сбор помощи беженцам из ДНР и ЛНР
21.03.2022
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022