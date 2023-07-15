Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 10.07.2023 по 15.07.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 10 по 15 июля 2023 года.

Первый день рабочей недели в Челябинской области выдался очень жарким. Днем воздух прогрелся до 33-38 градусов выше нуля.

Жители поселка Увельский пожаловались губернатору Челябинской области на большие проблемы с водой. Жители квартала «Восточный» рассказали, что страдают от «водного дефицита» с марта этого года, когда вышла из строя скважина.

Сталеплавильное производство Магнитогорского металлургического комбината отметило 90-летие. За годы существования передела сталевары Магнитки произвели 873 миллиона тонн стали.

В Озерске прошло открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». Более 700 студентов из 20 регионов страны станут участниками трудового проекта на базе ФГУП «ПО «Маяк».

Во время первого этапа приемной кампании в Челябинске от маленьких горожан в первые классы городских образовательных учреждений было подано 14 тысяч 301 заявление.

Бывший заместитель министра экологии Челябинской области приговорен к трем годам лишения свободы. Виталий Безруков десятого июля был взят под стражу в зале суда.

В Челябинской области река Биргильда стала совершенно зеленой и мало напоминает водоем – скорее, луг. Южноуральцы бьют тревогу и просят очистить реку, разобраться с причинами, что привели Биригильду к такому масштабному позеленению.

На территории Усть-Катавского лесничества дотушили локализованный лесной пожар. Как сообщал телеграм-канал ГУ лесами региона, в работе задействованы 17 человек и семь единиц техники. Тушение осложнялось горной местностью и погодными условиями.

11 июля в Челябинской области был задержан подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы из Сима. Девочка была убита вечером девятого июля. Ей были нанесены ножевые ранения. Убив ребенка, мужчина спрятал ее тело в лесу.

Государственный исторический музей Южного Урала отметил свой юбилей. В дни празднования столетия музея его посетили более 53 тысяч южноуральцев.

В Челябинской области полицейские 12 июля нашли 11-летнюю школьницу, накануне пропавшую в селе Миасское Красноармейского района, живой и невредимой. Бурю эмоций исчезновение девочки вызвало во многом потому, что двумя днями ранее, девятого июля, всем миром искали ее ровесницу из города Сима и нашли мертвой.

Предприятие Росатома РФЯЦ–ВНИИТФ в Снежинске в среду, 12 июля, посетили вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ - заместитель руководителя аппарата российского правительства Богдан Стёжка, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и глава региона Алексей Текслер.

Начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Павел Крутолапов покинул свой пост. Он уволился с должности по собственному желанию.

В пятницу, 14 июля, челябинцев накрыло смогом. В воздухе мегаполиса сильно пахло горелым, причем в разных районах города. В других муниципалитетах Южного Урала, например, в соседнем Коркино, воздух тоже не идеален – где-то гарью пахнет меньше, где-то больше.

В Магнитогорске в канун Дня металлурга, который в этом году Россия отмечает 16 июля, открыли вторую очередь курорта «Притяжение». Инициатором и ключевым инвестором масштабного проекта по преобразованию городской среды является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.