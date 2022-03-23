В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов

В ходе специальной операции на Украине при выполнении боевого задания героически погибли еще два жителя Челябинской области – Никита Дерябин и Сергей Котов. Оба из Челябинска.

Агентству подтвердили эту информацию в правительстве Челябинской области.

Никите Дерябину было 25 лет. «Ты был, есть и будешь самым лучшим в моей жизни, ты самый лучший папочка на свете, - написала его супруга Анна на своей странице ВКонтакте. - Я и наши детки будем гордиться тобой всю жизнь».

Никита Дерябин

Сергею Котову был 21 год. «Он учился в железнодорожном техникуме. Очень светлый человек был, замечательный организатор. Танцевал, участвовал в географических диктанта. Всё делал с душой! Преподаватели скорбят!», - написала в комментариях в телеграм-канале «Актуальные хроники» Анна, которая хороша знала Сергея.

Сергей Котов

Отметим, на сегодняшний день известно уже о 21-м погибшем в спецоперации на Украине южноуральских военнослужащих. Это:

- 24-летний младший сержант Данил Василенко из Магнитогорска,

- 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска,

- ефрейтор 21-летний Максим Гаганов из Магнитогорска,

- 19-летний Алексей Кузьмин из Магнитогорска,

- 25-летний Никита Дерябин из Челябинска,

- 21-летний Сергей Котов из Челябинска,

- 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска,

- младший сержант Максим Кравченко (уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района),

- ефрейтор Максим Занин из Копейска,

- Никита Бирилло из Миасса,

- ефрейтор Нурлан Кубжасаров из Брединского района,

- ефрейтор Вячеслав Султанов из Кунашакского района,

- 22-летний Александр Тимшин из Чесменского района,

- Павел Паненышев из Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района,

- 23-летний ефрейтор Артем Новиков из Уйского района,

- майор Владимир Бардин из Каслинского района,

- Дмитрий Кропачев из Чебаркульского района,

- офицер Константин Глушков (1985-го года рождения),

- офицер Ростислав Еременко,

- младший сержант Александр Головин,

- Александр Лаврентьев.

Также известно, что на защиту Донбасса из Челябинской области отправились добровольцы. Среди них есть раненые и погибшие.