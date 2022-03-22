Вечная слава: В спецоперации на Украине погиб житель Чебаркульского района Дмитрий Кропачев

В ходе специальной операции на Украине при выполнении боевого задания героически погиб уроженец села Травники Чебаркульского (Челябинская область) Дмитрий Кропачев.

«МУ «Администрация «Травниковского сельского поселения» выражает глубокие соболезнования родным и близким Кропачева Дмитрия Владимировича, героически погибшему при выполнении боевого задания во время военной спецоперации на Украине, - сообщается в группе «Подслушано Травники» ВКонтакте. - Наши сердца полны боли и благодарности. Вечная слава».

Прощание с Дмитрием Кропачевым состоится в среду, 23 марта, в 13 часов в храме села Травники.

Отметим, на сегодняшний день известно уже о 19-ти погибших в спецоперации на Украине южноуральских военнослужащих. Это:

- 24-летний младший сержант Данил Василенко из Магнитогорска,

- 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска,

- ефрейтор 21-летний Максим Гаганов из Магнитогорска,

- 19-летний Алексей Кузьмин из Магнитогорска,

- 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска,

- младший сержант Максим Кравченко (уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района),

- ефрейтор Максим Занин из Копейска,

- Никита Бирилло из Миасса,

- ефрейтор Нурлан Кубжасаров из Брединского района,

- ефрейтор Вячеслав Султанов из Кунашакского района,

- 22-летний Александр Тимшин из Чесменского района,

- Павел Паненышев из Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района,

- 23-летний ефрейтор Артем Новиков из Уйского района,

- майор Владимир Бардин из Каслинского района,

- Дмитрий Кропачев из Чебаркульского района,

- офицер Константин Глушков (1985-го года рождения),

- офицер Ростислав Еременко,

- младший сержант Александр Головин,

- Александр Лаврентьев.

Также известно, что на защиту Донбасса из Челябинской области отправились добровольцы. Среди них есть раненые и погибшие.