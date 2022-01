В Челябинске чествовали лауреатов «Светлого прошлого»

Вчера, 30 января, в Челябинске состоялась XVIII торжественная церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое». Главной награды – статуэтки «Кентавр с цветком груди» - удостоены 9 новых лауреатов, в том числе в номинации «Челябинцы».

На открытии церемонии в своём видеообращении к лауреатам и зрителям губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к лауреатам: «Все лауреаты премии – высочайшие профессионалы, яркие личности, которые прославились своими достижениями, внесли огромный вклад в развитие страны и Челябинской области. Мы гордимся вами. Своими победами и успехами вы продвигаете позитивный имидж нашего региона, показываете пример трудолюбия, целеустремленности, силы воли и, конечно, любви и уважения к своей малой Родине».

Вели торжественную церемонию актриса театра им. Е. Вахтангова, народная артистка России Марина Есипенко и поэт, композитор, народный артист России Олег Митяев.

«Эти восемнадцать лет много раз круто меняли нашу жизнь: мировой экономический кризис, метеорит, пандемия, - а мы с вами продолжаем собираться в каждом январе, слетаемся в Челябинск со всех концов России, с других континентов, и это в нашей жизни остаётся константой, на которой, может быть, всё и держится», - сказал Олег Митяев.

Народной премии «Светлое прошлое» удостоены:

Барышникова (Денисенко) Анастасия Владимировна. Спортсменка, тхэквондистка. Чемпионка России и Европы, чемпионка Европейских игр, призёр чемпионатов мира, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта РФ. Благотворитель. Родилась в Челябинске.

Благинин Андрей Александрович. Учёный-медик, специалист в области авиационной и космической медицины. Полковник медицинской службы запаса. Доктор медицинских наук, доктор психологических наук, профессор. Председатель секции авиационной медицины научного совета РАН «Науки о жизни», вице-президент Ассоциации авиационно-космической, морской, экстремальной и экологической медицины России; действительный член Балтийской педагогической академии; действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Член консультативного совета по авиационной медицине Межгосударственного авиационного комитета. Эксперт РАН, эксперт научно-технической сферы Вооружённых Сил РФ. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Награждён 14 медалями, в т. ч. «За отличие в военной службе» I, II и III степени; за вклад в развитие фундаментальной медицины - медалью Н.Н. Аничкова. Удостоен Благодарности Президента Российской Федерации. Родился в Челябинске.

Давыдова Людмила Ивановна. Старший научный сотрудник ФГБУК «Государственный Эрмитаж», хранитель античной скульптуры. Профессор кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина. Кандидат искусствоведения. Автор многочисленных научных статей и книг по античному искусству. Родилась в Челябинске.

Задков Виктор Николаевич. Учёный-физик, специалист в области лазерной физики и нелинейной оптики, лазерно-индуцированной динамики молекул, физики квантовой информации и нанофотоники. Директор Института спектроскопии РАН (ИСАН). Доктор физико-математических наук, профессор. Академик Международной академии лазерной медицины и хирургии (Флоренция, Италия). Почётный профессор Нанджинского университета (Китай). Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Посол Фонда Александра фон Гумбольдта в России. Лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники. Родился в Челябинске.

Исаев Мансур Мустафаевич. Спортсмен, дзюдоист. Чемпион Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта РФ. Куратор «Академии единоборств» на федеральной территории «Сириус». Награждён орденом Дружбы, почетной наградой «За вклад в развитие европейского дзюдо». Тренировался в Челябинске.

Куликова Ирина. Музыкант-исполнитель, классическая гитара. Многократная победительница международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Трижды Магистр искусств (M.A., Master of Arts). Преподаватель. Основатель Международного гитарного конкурса The Hague – Altamira и Фонда It’s about the touch. Родилась в Челябинске.

Тюрин Дмитрий Юрьевич. Режиссёр кино и дубляжа. Лауреат Национальной кинопремии «Золотой орёл». Родился в г. Аша Челябинской области.

В номинации «Челябинцы»:

Митрошин Виктор Фёдорович. Скульптор. Заслуженный художник РФ. Почётный член Российской академии художеств. Лауреат Национальной премии им. Минина и Пожарского «Достойному гражданину благодарная Россия». Награждён орденом Ломоносова; медалью Академии Российской словесности «Ревнителю просвещения. В память 200-летия А.С. Пушкина».

Шабалина Валерия Андреевна. Параспортсменка, пловчиха. Многократная чемпионка и призёр чемпионатов России. Многократная чемпионка мира, Европы, рекордсменка мира. Трёхкратная чемпионка Паралимпийских игр 2020 в Токио. Заслуженный мастер спорта РФ.

По традиции в церемонии приняли участие специальные гости: актёр театра и кино, президент Премии и фестиваля «Золотая маска», народный артист России Игорь Костолевский; пилот гражданской авиации, Герой России, лауреат премии «Светлое прошлое» (2011) Евгений Новоселов; создатель и главный редактор телеканала «Моя планета», член Российского географического общества, лауреат премии «Светлое прошлое» (2020) Николай Табашников; актёр театра и кино, режиссёр, лауреат Премии «Светлое прошлое» (2017) Сергей Пуспекалис; певица, победительница телешоу «Голос» Дина Гарипова.