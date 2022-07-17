Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 11.07.22 по 17.07.22)

Глава Челябинска Наталья Котова проинспектировала ход дорожного ремонта. Увиденным градоначальница осталась довольна – подрядчики идут с опережением графика. Первой точкой в «дорожной» инспекции стал путепровод «Челябинск – Главный», затем мэр оценила ремонт проезжей части на улицах Гагарина и Марченко.

В Челябинске частично открыли Ленинградский мост. Капитальный ремонт на объекте ведётся с мая 2021-го года. На этой неделе движение по мосту было открыто для автобусов и автомобильного транспорта в сторону Тракторозаводского района, для трамваев N15 и N18 - в обоих направлениях. Движение автотранспорта в сторону Теплотехнического института планируется открыть к 20-му августа.

На Изумрудном карьере в Челябинске за неделю произошло два несчастных случая. В пятницу здесь утонула 17-летняя девушка из посёлка Фёдоровка. Со слов очевидцев, подростки уговорили зайти в воду не умеющую плавать девушку, а затем, увидев, как она тонет, испугались и убежали. В четверг с прибрежной скалы сорвался 14-летний школьник. Мальчик был госпитализирован.

Магнитогорск отметил День города и День металлурга. С двумя важными праздниками жителей Магнитки поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Коллектив Магнитогорского металлургического комбината был награждён Почётным знаком «За успехи в труде».

В Магнитогорске открыли первую очередь уникального проекта «Притяжение». В будущем едином культурно-рекреационном пространстве появились первые объекты - светомузыкальный фонтан, центральная детская площадка с четырьмя отдельными зонами для разных возрастов и роллер-парк. Завершить масштабный проект планируется в 2025 году.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить акцизы на жидкую сталь для ряда металлургических предприятий. Исключение предлагается сделать для тех компаний, которые вкладывают в развитие производства, а не выводят дивиденды в офшоры. Инициатива прозвучала в ходе рабочей поездки в Магнитогорск. Спикер Совфеда отметила, что такая мера необходима в условиях сокращения объемов металлургического производства и уменьшения числа рынков сбыта. В рамках визита Валентина Матвиенко также посетила знаковые социальные объекты Магнитогорска и приняла участие в запуске обновлённого газоочистного комплекса ММК.

Златоуст признан самым злостным должником за предоставленный газ среди всех муниципалитетов региона. Общий долг превысил один миллиард рублей. По словам представителя «НОВАТЭК-Челябинск», руководители теплоснабжающих организаций ситуацией не владеют, а администрация Златоуста бездействует. Если ситуация с выплатой счетов не изменится, зимой население города может оказаться без отопления.

В Троицке в центре содействия семейному воспитанию умер подросток. Возбуждено уголовное дело. Служебную проверку проводит Министерство социальных отношений региона. Известно, что ребенок находился в соцучреждении по заявлению матери с декабря 2021 года. Жалоб на плохое самочувствие от мальчика не поступало.

Жители Карталов жалуются на многолетнюю проблему с водоснабжением. По словам карталинцев, летом вода полностью отсутствует в микрорайоне «Полтавка». В районной администрации проблему объяснили тем, что жители разбирают питьевую воду на полив огородов. Чиновники также сообщили о запланированном капитальном ремонте трёх участков водопровода.

Две южноуральские актрисы снялись в комедийной антиутопии «Два холма». Сериал стартует на ТНТ 25 июля. Многосерийный фильм расскажет историю о будущем, в котором женщины обустраивают планету и живут по последнему слову техники и этики, а оставшиеся в живых мужчины довольствуются ролью «приматов».