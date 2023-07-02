Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 26.06.2023 по 02.07.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 26 июня по 2 июля 2023 года.

Начало недели в Челябинской области выдалось дождливым. В Карталах за сутки выпало больше полуторамесячной нормы осадков, в Варне – месячная.

Челябинцы и гости города готовились к Бажовскому фестивалю. Около села Демарино Пластовского района (Челябинская область) с 30 июня по 2 июля прошел Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества.

В Челябинске закончился третий этап гидравлических испытаний. Третий этап гидравлических испытаний в Челябинске стартует четвертого июля.

Челябинская область 26 июня отправила эшелон с призывниками (местного формирования) в войска Восточного военного округа - более 150 человек.

В Челябинской области подвели итоги ввода нового жилья. Темпы ввода жилья в Челябинской области за пять месяцев 2023 года выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Челябинскую область «захватили» мухи, жители отчаянно просят помощи. Жители Аргаяшского муниципального района пожаловались главе региона на полчища мух, которые просто-напросто «захватили» населенные пункты.

В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим. На территории национального парка «Таганай» и нацпарка «Зигальга» вновь открыты бесплатные стоянки.

В сосновом бору Челябинска решено благоустроить Тропу здоровья. Власти готовы потратить 11 миллионов 961 тысячу 680,22 рубля – такова начальная цена размещенного 26 июня аукциона.

У пары лебедей-шипунов, обитающих на территории Челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника «Аркаим» появилось на свет два маленьких птенца. Малыши пока быстро плавать ещё не умеют, но могут проворно забраться на спину родителям и безопасно двигаться с ними в нужном направлении.

В Челябинске прошло 27 заседание городской Думы. На которой было утверждено увеличение бюджета. Бюджет Челябинска пополнился на 733,2 миллиона рублей за счёт налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов.

Заместителем главы Миасского городского округа по городскому хозяйству и капитальному строительству назначен 52-летний Евгений Крехтунов, ранее занимавший должность вице-мэра Челябинска. Нового заместителя представил глава города Егор Ковальчук на аппаратном совещании.

Задержан военный комиссар Озерска Владимир Пичугин. Военком закрытого города подозревается во взяточничестве.

В Аргаяшском муниципальном районе продолжилась борьба с торфяным пожаром, сложность в тушении которого заключается в удаленности его очагов и отсутствии возможности подъезда пожарной техники.

В Челябинскую область прибыли 132 чистопородных племенных хрячка из Ирландии. Животные преодолели внушительное расстояние – более пяти тысяч километров и как отметили в управлении чувствуют себя хорошо.

Мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва, освободившийся после досрочного сложения полномочий экс-спикером, передан совладельцу компании «Злак» (торговая марка «Увелка») 67-летнему Валерию Филиппову. Соответствующее решение принято на заседании Законодательного собрания региона.

В Челябинске прошел национальный финал ХХ Российской робототехнической олимпиады. В захватывающих соревнованиях приняли участие 900 победителей и призёров региональных отборочных туров из 41 субъекта России, а также команды из Беларуси и Ирана.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменения в бюджете региона. Более 425 миллионов рублей из федеральных средств теперь учтены в главном финансовом документе региона.

Бывший главы администрации Миасского городского округа Станислав Третьяков, признанный виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий, приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу. Соответствующее решение принял 29 июня Миасский городской суд.

В Челябинске строители презентовали новый микрорайон. В Калининском районе компания «Голос.Девелопмент» за пять лет возведет современный жилой комплекс на месте бывшего Каширинского рынка.

В Челябинской области увеличат размер единовременных выплат фельдшерам с целью привлечения медицинских работников со средним профессиональным образованием для работы в фельдшерско-акушерские пункты в труднодоступных сельских территориях. Сельским фельдшерам будут выплачивать по миллиону.

С первого июля 2023 года в Челябинской области начал курсировать современный «Бакальский экспресс». Он соединил Челябинск и Бакал.