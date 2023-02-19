Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.02.2023 по 19.02.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 14 по 19 февраля 2023 года.

Неделя началась с того, что глава Челябинска Наталья Котова отправила глав районов самим пройтись по улицам, которые подрядчики не убирают от наледи, и лично убедиться в том, с какими проблемам сталкиваются горожане. Так как отчеты чиновников не соответствуют той ситуации, которая есть в городе.

Миндортранс рассказал, что в 2023 году в Челябинске будет отремонтировано 16 километров трамвайных путей (одиночного пути). На эти цели направят средства инфраструктурного кредита.

В Троицком районе (Челябинская область) администрация организовала качественное водоснабжение в поселке Берлин. Произошло это после вмешательства прокуратуры. До этого на протяжении длительного времени качество воды из скважины не соответствовало требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что Правительство Российской Федерации предоставит десяти регионам почти 9,5 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности. Челябинская область по этой программе должна получить 3,4 миллиарда рублей.

Поисково-спасательная служба Челябинской области отметила 30-летний юбилей. Первоначально служба состояла из двух отрядов в Челябинске и Златоусте общей численностью 20 человек. За все время работы сотрудники службы совершили более 51 тысячи выездов и спасли более 13,5 тысячи человек.

Прошел аукцион по ремонту проспекта Ленина в Челябинске. Участок проспекта Ленина между улицами Героев Танкограда и Линейной в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона 155 тысяч рублей.

В Тюмени состоялось первенство УрФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Дзюдоисты Челябинской области завоевали 15 медалей на первенстве. Из них четыре золотых, две серебряных и девять бронзовых.

В Челябинске состоялась 41-ая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». На старт стадиона имени Елены Елесиной вышли более 5800 любителей лыжного бега – от дошколят до ветеранов.

15 февраля, исполнилось десять лет со дня падения метеорита в Челябинской области – события, в одночасье прославившего столицу Южного Урала не только в России, но и по всему миру.

В Челябинске почтили память воинов, отдавших свои жизни за Родину. Митинг у памятника «Доблестным сынам Отечества» состоялся, 15-го февраля, в 34-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана.

УФСБ России по Челябинской области – 89 лет со дня образования. Территориальный орган безопасности был сформирован в 1934 году после административно-территориального деления страны.

Авиакомпания QAZAQ AIR открыла прямые регулярные рейсы из Челябинска в столицу Казахстана Астану. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, международный регулярный рейс будет выполняться на современных, комфортабельных авиалайнерах De-Havilland Dash 8-Q400.

Отставки и назначения этой недели. Заместитель Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Вадим Ярмолович покинул занимаемый пост. Он проработал в этой должности полгода. Контрольно-ревизионное управление администрации Челябинска возглавил Андрей Овчинников. Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин, находящийся под следствием с июня 2021 года, уволен с государственной службы 15 февраля 2023 года.

В администрации Челябинска сообщили, что в понедельник, 20 февраля, начнется демонтаж главного ледового городка «Ледяной аквариум» на площади Революции. У горожан есть только выходные дни для того, чтобы прокатиться с горки и полюбоваться красотой ледового подводного царства. Уважаемы читатели, весна близко.