Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 25.09.2023 по 01.10.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 25 сентября по первое октября 2023 года.

На минувшей неделе в Челябинске прошел «Симеоновский фестиваль». Он был приурочен к 140-летию Свято-Симеоновского кафедрального собора.

На прошедшей неделе в Челябинске к отоплению подключили 352 социальных объекта. Об этом сообщил на аппаратном совещании в понедельник, 25 сентября, заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Администрация Челябинска ответила на подозрения жителей квартала в Ленинском районе в махинациях застройщика и должностных лиц мэрии с домами ради выгоды. СУ СКР по Челябинской области сообщило, что следственные органы проводят доследственную проверку по жалобе жителей ряда многоквартирных домов.

В Челябинске открылся после капитального ремонта самый крупный муниципальный военный комиссариат в регионе - военкомат Курчатовского и Калининского районов. Губернатор Алексей Текслер осмотрел новое здание вместе с главным федеральным инспектором по Челябинской области Денисом Чернятьевым и военным комиссаром региона Андреем Максуровым.

Челябинская епархия приоткрыли завесу тайны и рассказали журналистам о строительстве кафедрального собора Рождества Христова. Протоиерей Игорь Шестаков и представители застройщика рассказали журналистам о некоторых особенностях сооружения.

Челябинск продолжает совершать «Дорожный рывок». В администрации города рассказали, что в настоящее время по данному проекту и нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в областном центре ремонтируют 15 объектов улично-дорожной сети.

В Челябинске прошел традиционный Южно-Уральский профилактический форум. Мероприятие стало площадкой для межведомственного взаимодействия и объединило представителей органов исполнительной власти, социально-ориентированных некоммерческих организаций, работников здравоохранения.

X Международный фестиваль «Джаз на большом органе» состоялся в столице Южного Урала. Уникальный фестиваль стер границы условностей в мире музыки и показал южноуральцам необъятные возможности органа.

Советский районный суд Челябинска признал виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями бывшего директора муниципального учреждения «Городской сад имени А. С. Пушкина» Игоря Клеина.

В Челябинске открылась XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Свои коллективные стенды представили агропредприятия шести регионов Уральского федерального округа.

Суд взыскал компенсацию с медцентра в пользу родственников умершей пациентки. Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес решение о взыскании более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам Юлии Бакиевой, которая умерла после некачественно выполненной пластической операции в медицинском центре «Медеор» осенью 2020 года.

Южноуральские боксеры завоевали две медали международного турнира. Боксеры Челябинской области завоевали две медали международного турнира памяти МСМК Николая Павлюкова.

Единовременные выплаты участвующим в спецоперации военнослужащим-контрактникам из Челябинской области увеличат в полтора раза. Соответствующий законопроект подготовлен по инициативе губернатора Алексея Текслера и направлен в Законодательное собрание для рассмотрения, сообщили в министерстве социальных отношений региона.

В министерстве экологии Челябинской области произошло новое назначение. Заместителем министра экологии назначен 36-летний Иван Кинев, до настоящего времени занимавший пост руководителя управления экологии и природопользования администрации Челябинска.

Челябинская городская дума одобрила законодательную инициативу о возвращении к одноуровневой системе местного самоуправления на заседании 26 сентября. Соответствующая инициатива о ликвидации внутригородских районов будет внесена в Законодательное собрание региона.

В Челябинской области сохраняется рост заболевших коронавирусом. В Челябинской области за прошедшую неделю вновь в полтора раза выросло число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» более заразный, чем его предшественники.

Задержан гендиректор ЮУ КЖСИ, возбуждено уголовное дело. Владимиру Атаманченко предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.