Компания, захламившая берег Увильдов, оштрафована на триста тысяч рублей

В Челябинской области компания ООО «Фуд-Сервис», захламившая берег озера Увильды, являющегося памятником природы регионального значения, оштрафована на триста тысяч рублей.

Таков результат рассмотрения административного дела, возбужденного по статье 8.39 КоАП РФ по факту нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщила сегодня, десятого декабря, старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, к административной ответственности в виде штрафа юридическое лицо привлекло министерство экологии региона.

Наталья Мамаева напомнила, что нарушения законодательства при эксплуатации земельного участка с особыми условиями использования, расположенного в границах прибрежной защитной полосы Увильдов, выявила Челябинская природоохранная прокуратура.

В частности, было установлено, что на территории кемпинга в районе размещения контейнерных баков лесной участок в границах охранной зоны водоема не был огорожен.

Также надзорное ведомство выявило факты захламления пространства отходами, наличие на участке необорудованных мест разведения костров, мангалов, чего – согласно законодательству – на особо охраняемый природной территории быть не может.