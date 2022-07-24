Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 18.07.22 по 24.07.22)

В Челябинской области начался приём документов на получение выплат в связи с проведением спецоперации на Украине, а также в ДНР и ЛНР. Помимо федеральных выплат, южноуральцы могут рассчитывать и на региональные меры поддержки. Единовременная выплата из областного бюджета будет предоставляться участникам спецоперации, волонтёрам и отдельным категориям граждан, которые выполняют задачи на территории Донбасса.

В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда» - бывшего заместителя директора муниципального учреждения Вадима Левченко. По предварительной информации, задержание связано со взятками. Экс-директор «Городской среды» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов сейчас находятся под стражей. По данным следствия, задержанные брали подношения от владельцев нелегальных киосков.

В Челябинске шестилетний мальчик утонул в колодце на территории школы. Бетонные кольца люка были прикрыты ветками. Ребенок упал в него, когда играл рядом с друзьями. Возбуждено уголовное дело.

В Кунашакском районе заместителя главного врача районной больницы отправили на два месяца под домашний арест за махинации с соцвыплатами. По версии следствия, подозреваемый незаконно получил денежную выплату, предназначавшуюся медицинским работникам, которые работают с ковидными пациентами. Ранее был задержан главврач медучреждения.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника челябинского отделения Пенсионного фонда России Александра Орехова. Он подозревается в получении взяток на общую сумму более 26 миллионов рублей. Ранее обвинение в коррупции было предъявлено руководителю регионального ПФР Виктору Чернобровину и начальнику структурного отдела Рудольфу Зайцеву.

Уголовное дело в отношении бывшего замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. Сам Безруков с выдвинутым обвинением не согласен.

В Чебаркуле земли Минобороны РФ передадут в собственность муниципалитета. Соглашение об этом подписало правительство Челябинской области и военного ведомство. Реализация этого соглашения позволит людям оформить права на земельные участки и полноценно распоряжаться своим имуществом. Однако «войти» в границы Чебаркуля данные территории смогут только после утверждения генплана города.

В Челябинске практически завершилось благоустройство пешеходной зоны на Комсомольском проспекте. Степень готовности нового общественного пространства оценили глава города Наталья Котова, председатель Челябинской гордумы Андрей Шмидт и глава Курчатовского района Сергей Антипов. На бульваре появилась тропиночная сеть, скамейки, шезлогни, малые архитектурные формы, велопарковка и станция по ремонту велосипедов. Также мэр побывала на улице 40-летия Победы, где должен появиться сквер с детской площадкой и местом для выгула собак.

В Челябинске объявили торги на строительство улицы Агалакова, которую не мог построить уже семь лет. Максимальная цена контракта - 483 миллиона рублей. Завершить строительство подрядчик будет должен к концу 2023 года. Напомним, что сроки сдачи объекта срывались неоднократно, весной этого года губернатор Алексей Текслер потребовал от прежнего подрядчика подготовить проект и получить на него положительное заключение государственной экспертизы до конца мая. Проект получил одобрение экспертов в конце июля.

Полицейские пришли с проверкой на тепличный комплекс в Аргаяшском районе. Огурцы и помидоры выращивают здесь мигранты – порядка сорока человек. Никакого контроля качества на предприятии нет, многие теплицы находятся в плачевном состоянии, а сотрудники справляют нужду посреди грядок. Продукция комплекса поставляется на рынки и в магазины Челябинской области и Казахстана, в том числе овощи закупают торговые сети «Магнит» и «Пятёрочка». По результатам проверки возбуждены три административных дела.

Жители деревни Сарафаново не могут дождаться новой школы, деньги на строительство которой выделили в рамках госпрограммы. Образовательное учреждение должны были открыть в декабре 2020 года. сейчас речь идёт уже о конце 2022 года. Но родители школьников уверены: в новое здание ребята не перейдут и этой зимой - стройка идёт слишком медленно. Проблема оказалась в проекте, который до проведения аукциона дважды получил положительное заключение госэкспертизы. Контракт на его разработку получило ООО «Синай», ранее принадлежавшее экс-губернатору.

В южноуральском городе Касли два километра дороги, ведущей к закрытому полигону ТБО, превратились в пожароопасную свалку. Ликвидировать мусорные залежи к первому января 2022 года должно было Главное управление лесами Челябинской области. Однако на сегодняшний день работы даже не начинались. В Минэкологии региона повода для беспокойства не видят. Между тем более 10 гектаров мусора тлеют и периодически горят прямо посреди леса.

В Челябинске прошло очередное судебное заседание по делу о застройке зелёного массива на северо-западе города. Несмотря на то, что более полутора тысяч берёз уже снесли, горожане отступать не намерены. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе судьи и истребовал новые документы. Среди них - неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ городского леса.