Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 19.12.2022 по 25.12.2022)

Представляем вниманию наших читателей значимые и яркие события прошедшей недели.

В начале недели в Челябинске дорожники продолжили борьбу с последствиями снегопада. На улицы города выведена дополнительная техника и дорожники переведены на усиленный режим работы.Также на традиционном аппаратном совещании Глава города Наталья Котова обратила внимание на перепады температур и поручила активизировать работу по уборке наледи с крыш.

Глава Челябинска Наталья Котова обратилась к начальнику УМВД России по городу Андрею Меньшенину с просьбой взять на контроль ситуацию с угрозами. Запугивания поступают сотрудникам МУК «Городская среда» и подрядчикам, которые занимаются сносом незаконных торговых объектов.

Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста провела ребрендинг и представила новый фирменный стиль команды. Новым логотипом клуба стала золотая рысь, которая сменила на своем «посту» дельфинчика.

Впервые на Южном Урале травматологи ЧОКБ восстановили анатомию и функцию коленного сустава молодой пациентки. Врачи Челябинской областной клинической больницы освоили операцию трохлеопластики – реконструктивного вмешательства на коленном суставе с восстановлением его анатомии и функции. Это амбициозное оперативное вмешательство, призванное изменить анатомию человека, данную ему с рождения.

Депутаты Челябинской Думы приняли главный финансовый документ города - бюджет на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Доходы бюджета Челябинска в 2023 году предусмотрены в размере 46,1 миллиарда рублей, расходы – 46,5 миллиарда рублей. Дефицит составит 453,9 миллиона рублей.

Челябинские волейболистки впервые за 25 лет завоевали бронзу Кубка России. Последний раз спортсменки «Динамо-Метар» становились призёрами этого турнира в далеком 1997 году.

В лабораториях, больницах и поликлиниках Челябинской области решили проводить тестирование на вирус гриппа, наряду с диагностикой коронавирусной инфекции. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в регионе превышает эпидемический порог в 2,5 раза (у взрослых – в 4,36 раза), при этом у почти 82% заболевших диагностируют «свиной» грипп.

В Челябинской области закрыли на карантин 878 классов в 29 школах и полностью 18 школ. На прошедшей неделе в 3,6 раза увеличилось количество классов и школ, которые закрыли на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Избрали главу Калининского района Челябинска. Им стал Владимира Шамне. Должность главы района он занял после работы на посту заместителя мэра Натальи Котовой по вопросам строительства.

Работники органов безопасности РФ во вторник, 20 декабря, отметили профессиональный праздник. ФСБ России исполнилось 105 лет – в этот день в 1917 году в стране была образована всероссийская чрезвычайная комиссия.

Законодательное собрание утвердило создание зеленого пояса вокруг Магнитогорска. Лесопарковый «зеленый пояс» площадью 964,7 гектара будет создан вокруг городского округа. Это будет второй муниципалитет в Челябинской области, который обретет свой «зеленый щит».

В Челябинской области принят бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов во втором и третьем чтениях. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Законодательного собрания 22 декабря 2022 года и принят в первом чтении 24 ноября.

Первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева сообщила об уходе в отставку в последний рабочий день уходящего года. Губернатор Алексей Текслер подписал соответствующее постановление.

Владимир Путин вручил Виктору Рашникову высшую государственную награду. Медаль Героя Труда президент вручил председателю совета директоров ММК в Кремле.