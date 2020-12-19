В Челябинской области продолжает расти число подтвержденных случаев ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 314 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше показателя предыдущего дня и стало новым антирекордом по суточному приросту заболевших с начала пандемии. Число выздоровевших остается меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 19 декабря в области всего зарегистрировано 32 тысячи 415 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки из больниц выписано 172 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 162). За весь период пандемии с ковидом справились 20 тысяч 490 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 случаев смерти пациентов с коронавирусом, из них шесть человек умерли от ковидной пневмонии, четверо - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 59 до 95 лет. Всего за время пандемии скончалась одна тысяча 134 пациента с коронавирусной инфекцией, у 440 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 694 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение 10 тысяч 479 пациентов с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 10 тысяч 617). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.