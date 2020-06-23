В Челябинской области за сутки добавилось 182 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 182 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичных показателей прошлых дней. Ранее был прирост 270, 184 и 192. Суточное число выздоровевших по-прежнему остается ниже числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, 23 июня, в регионе подтверждено 6 тысяч 480 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 133 выздоровевших пациента с коронавирусом (ранее выздоровело 101, 55 и 135). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц более половины от всех выявленных инфицированных - 3 тысячи 434 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 38 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 125 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 80 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 45 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая.

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 883 пациента с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.