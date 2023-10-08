Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.10.2023 по 08.10.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с третьего по восьмое октября 2023 года.

Во вторник, третьего октября, в Челябинске стартовал отопительный сезон. С таким предложением на аппаратном совещании в мэрии в понедельник выступил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Челябинские кардиохирурги успешно заменили пациенту половину сердца. В федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Челябинска впервые проведена уникальная операция по репротезированию аортального и митрального клапанов сердца, а также фиброзного треугольника (каркаса).

Челябинские власти сообщили о завершении работ по благоустройству набережной пруда в микрорайоне «Яблоневый» поселка Чурилово. Набережная у чуриловского пруда приобрела завершенный облик.

Челябинский филиал государственного Фонда «Защитники Отечества» обрел свой постоянный дом на Университетской Набережной города. В новом здании разместился и Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

В Челябинской области сотрудники УФСБ России пресекли незаконную деятельность иностранца, являвшегося приверженцем международной террористической организации. Иностранный гражданин скрывался в России от уголовного преследования родного государства за участие в незаконном вооруженном формировании.

На прошлой неделе в Челябинске была проведена «консервация» песочных скульптур, которые «живут» в городском саду имени Пушкина в теплое время года и «засыпают» в холода.

Учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер побывала в городе Кыштыме Челябинской области, где оценила ход работ по реставрации и восстановлению памятника истории и культуры федерального значения — демидовской усадьбы «Белый дом».

Новое назначение произошло в регионе. АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки“» (ЮУ КСЖИ, принадлежит правительству Челябинской области) возглавил Ильгам Мусин, который в занимал пост заместителя министра строительства и инфраструктуры региона.

После домашнего поражения от уфимского «Салавата Юлаева» (0:4) главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Заварухин.

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Челябинской области за прошедшую неделю сократилось.

Челябинские спортсменки завоевали три золотые медали Кубка России по шорт-треку. Воспитанницы челябинской спортшколы олимпийского резерва по конькобежному спорту имени Лидии Скобликовой стали чемпионками Кубка России по шорт-треку, первый этап которого завершился в Коломне.

В Челябинске состоялась пресс-конференция регионального военкома Андрея Максурова. В осенний призыв 2023 года, стартовавший первого октября, Челябинская область планирует направить на армейскую службу более 3100 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

В Челябинской области стартовала программа льготного заемного финансирования «Кооперация». Средства смогут получить малые и средние предприятия, обеспечивающие своей продукцией других отечественных производителей.

Жительница Челябинской области Ольга Сегаль удостоена престижной федеральной награды «Женщина года в агропромышленном комплексе». Управляющая плодово-ягодными садами под селом Григорьевка Каслинского района получила награду в Москве, на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023».

В Челябинске открылся театральный фестиваль «Сцена». Пятого октября, в Челябинске в театре «Манекен» прошел показ первого спектакля фестиваля профессиональных театров Челябинской области «Сцена».

Челябинская область отметила памятную дату – День героев Танкограда.

В Челябинске герою специальной военной операции Артуру Нуркаеву в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вручили государственную награду – медаль Жукова. Торжественная церемония состоялась в военном комиссариате Советского района.