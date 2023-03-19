Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 13.03.2023 по 19.03.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 13 по 19 марта 2023 года.

Неделя началась с очередного провала: челябинцы пожаловались мэру на очередной открытый люк. Жители Челябинска обратили внимание мэра Натальи Котовой на очередной провал – на этот раз зияющая дыра в асфальте образовалась между домами №21 и №23 на улице Калининградской (АМЗ).

Челябинские власти очередной раз выставили на продажу недострои. Городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям попытается продать с молотка два объекта незавершенного строительства на улицах Черкасской и Копейском шоссе.

На традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска Наталья Котова дала поручение провести работу с управляющими компаниями и проверить козырьки жилых домов на наличие наледи и снега.

«Трактор» начал серию матчей против местных команд в городах Челябинской области. Первой остановкой в рамках турне стал Чебаркуль, а первым соперником – «Звезда». «Чёрно-белые» сыграли со «Звездой» и провели мастер-класс для юных хоккеистов.

Весна пришла в Челябинск, а вслед за ней и грязные кучи снега. Детские площадки города «украшают» рукотворные холмы из грязного снега, отчего унылый, как это всегда бывает в межсезонье, челябинский пейзаж становится и вовсе безрадостным.

В Челябинском зоопарке вышли в свет – из маминых сумок – сразу два очаровательных кенгуренка, дети одного отца. Мамами сумчатых малышей стали Ася и Сима, папа у крох один – красавец Джек.

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) сообщил о назначении нового управляющего директора. Им назначен Даниил Мергенев, ранее занимавший должность директора управления по операционной деятельности предприятия. На этом посту он сменил Виктора Маценко.

С 14 по 18 марта в Златоусте (Челябинская область) прошли два тура чемпионата России по водному поло среди женщин. Для первой шестерки команд (Суперлига) это был седьмой, предпоследний тур регулярного чемпионата.

Челябинская область отправила на передовую пятьсот демисезонных пар сапог и тысячу термокостюмов, закупленных для бойцов. Обувь и термобелье приобретены на средства, собранные в рамках марафона «Народный фронт. Все для победы!»

14 марта Наталья Котова проверила, как идет строительство детских садов в Парковом. Один садик (на 120 мест) возводится на улице Габдуллы Тукая, второй – на Бейвеля (на 150). До конца 2023 года в Челябинске планируют построить пять муниципальных детских садов.

Алексей Текслер подписал постановление, в котором природный комплекс Устиновские известняки, расположенный в Челябинской области на границе с Республикой Башкортостан, признан памятником природы. На его территории введен режим особой охраны.

В Челябинске включено в государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН). Здание на пересечении улиц Цвиллинга и Тимирязева, построенное в 1949-1952 годах по проекту, доработанному молодым архитектором Борисом Петровым.

Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока». В полуфинале плей-оффа чемпионата КХЛ «Металлург» будет играть с омским «Авангардом».

В Челябинской области с 15 марта началась массовая вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. Руководителям предприятий предписано до 17 апреля изыскать средства и обеспечить организацию вакцинации против клещевого вирусного энцефалита всех категорий работающих граждан, профессиональная деятельность которых связана с риском заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Глава Нагайбакского муниципального района (Челябинская область) Иван Сурменев написал заявление о сложении полномочий. После трагедии в селе Фершампенуаз и прозвучавшей сегодня критики в адрес мэра на областном совещании у губернатора и совета сделать выводы.

В Магнитогорске (Челябинская область) стартовал чемпионат России по тайскому боксу. Турнир проходил в ДС Ромазана.

В Челябинске прошла встреча главы региона Алексея Текслера и генерального консула КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

У челябинских подростков впервые появилась своя «территория». Досуговый центр для юных горожан «Моя территория» открыла мэр Наталья Котова на четвертом этаже ТРК «Фокус».

18 марта во дворце спорта «Надежда» состоялся, уже ставший традиционным, фестиваль адаптивных единоборств. Участниками фестиваля стали более 100 единоборцев из Челябинской, Курганской, Свердловской, Новосибирской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, республика Якутия и других регионов России.

По всей Челябинской области в рамках всероссийских командно-штабных учений 15-16 марта прошла проверка готовности сил и средств к предстоящему весеннему половодью. Спасатели Челябинской области к весеннему половодью готовы.

Челябинские медведи проснулись в полном составе – весна пришла. Челябинский зоопарк порадовал новостью об официальном завершении зимней спячки косолапых.

17 марта, в главном корпусе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) открыли мемориальнаю доску первому ректору челябинского педагогического института Евгению Тяжельникову.