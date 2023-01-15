Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 9.01.2023 по 15.01.2023)

Представляем вниманию наших читателей первые в 2023 году итоги недели.

Первая рабочая неделя в Челябинской области началась с аномальных холодов. В отдельных районах сильный мороз опускался до отметки минус 40 градусов. Госавтоинспекция и миндортранса региона рекомендовали отказаться от поездок, занятия в школах были отменены, междугородние автобусы на дальние расстояния не ходили.

В понедельник, девятого января, в Бакальском городском поселении (Саткинский район, Челябинская область) был введен режим повышенной готовности в связи с засорениями коллекторов. Зловонные потоки бежали по улицам города и люди были вынуждены дышать этих запахом. Ситуацию взяли на контроль в федеральном следственном комитете.

В Челябинске выявлены случаи заболевания вирусным гепатитом А. По сообщению регионального Управления Роспотребнадзора жители заболели после посещения кафе в Челябинске. Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту госпитализации после заражения гепатитом А посетителей одного из кафе Центрального района.

В Магнитогорске (Челябинская область) при поддержке ПАО «ММК» в 28-й раз стартовал традиционный открытый турнир по зимнему мини-футболу «Снежный мяч» сезона 2022-2023. В нынешнем турнире приняло участие сорок команд из всех районов города.

Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса для постройки катка УралГУФКа. Решение вынес девятого января Советский районный суд Челябинска. В удовлетворении иска челябинцам было отказано в полном объёме.

Власти Челябинска выставили дорожным подрядчикам штрафы на сумму в два миллиона рублей за плохую уборку снега на улицах областного центра. Администрация города регулярно проводила проверки и посчитала, что очистка дорожного покрытия, тротуаров, остановок общественного транспорта от снега и наледи не всегда производится должным образом.

Назначен новый руководитель Южно-Уральской государственной медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск). Исполнять обязанности ректора будет 37-летний доктор медицинских наук Александр Мирошниченко.

В Челябинской области в поселках Правда и Алтырка Варненского района завершен ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Работы велись в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Администрация Челябинского городского округа утвердила проект строительства новой трамвайной линии по улице Дзержинского, которая свяжет Ленинский и Советский районы города. Соответствующее постановление подписала глава Наталья Котова.

Пять школ Челябинской области вошли в топ-200 образовательных учреждений России, показавших лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук по итогам 2022 года. Рейтинг был составлен на основе результатов олимпиад, в том числе международных, конкурсов и мероприятий.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков вручил награды сотрудникам, вернувшимся из служебной командировки в новые регионы России. Полгода полицейские выполняли там служебные задачи.

Южноуральскому ансамблю танца «Ералаш» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала соответствующий приказ.

12 января сотрудники Прокуратуры отметили свой профессиональный праздник. Прокуратура Челябинской области подвела итоги принятых в 2022 году мер позволивших добиться положительных результатов по борьбе с преступностью.

14 и 15 января в Челябинске проходит первенство и чемпионат УрФО по легкой атлетике. В соревнованиях принимают участие более 1000 легкоатлетов из всех регионов Уральского федерального округа.