В новом челябинском сквере на радость жителям установили качели

В новом челябинском сквере - на улице Петра Сумина - завершен монтаж качелей: теперь общественное пространство Центрального района имеет завершенный вид.

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Напомним, симпатичный скверик с тихими и активными зонами и беговой дорожкой вокруг появился в микрорайоне «Парковый-2», между домами №14 и 18.

Территория отдыха появилась благодаря совместному финансированию застройщика и администрации Центрального района, которая, по словам его главы Виктора Ереклинцева, отвечала как раз таки за установку малых архитектурных форм и озеленение.

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«Стоимость работ составила около пяти миллионов рублей», - отметил Виктор Ереклинцев.

Как ранее сообщала пресс-служба городской администрации, по пожеланиям местных жителей в сквере обустроили место для проведения массовых мероприятий, в центре установили современный игровой комплекс с травмобезопасным покрытием.

К Новому году управляющая компания – ООО «Горизонты» - установит елку высотой семь метров (ее уже купили).

Отметим, общественное пространство находится под видеонаблюдением.