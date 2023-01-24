Южноуральцев предупреждают: в сети появились двойники сайтов для записи ко врачу

Жителей Челябинской области просят быть внимательными при записи на прием к врачу через Интернет. В сети появилось множество нелегальных «двойников» официального регионального портала talon.zdrav74.ru.

В минздраве пояснили, «двойники» имеют похожий адрес, но они никак не связаны с системой здравоохранения области и на них невозможно записаться ко врачу.

«Владельцы этих страниц зарабатывают на рекламе за счет трафика: многие люди пытаются записаться ко врачу, посещают страницу и видят объявления. Чем больше просмотров, тем больше стоит размещение рекламы», - объяснили причины появления «двойников» в минздраве.

Министерство здравоохранения области разъясняет южноуральцам, как отличить «двойника»: на этом сайте много назойливой рекламы, невозможно записаться на прием, изменен дизайн и нет внизу активных баннеров, перенаправляющих на сайты ведомств.

Жители Челябинской области смогут записаться к врачу только на одном официальном региональном портале Единой службы оперативной помощи - talon.zdrav74.ru.

Записаться на приём к врачу можно и другими способами:

- позвонить по единому номеру 122

- через портал «Госуслуги» в разделе «Запись на прием к врачу».

В Минцифры области пояснили, что региональный минздрав одним из первых исполнительных органов региона перевел свой сайт и сайт для записи в поликлиники на отечественные сертификаты безопасности.

В связи с этим у некоторых пользователей возникли сложности с посещением данных ресурсов.

«Для бесперебойного и безопасного доступа к сайтам пользователю необходимо использовать браузер, поддерживающий российские сертификаты (последняя версия Яндекс и Атом)», - рекомендовали в министерстве.

Если это не помогло, то нужно проверить настройки антивирусной программы, установленной на устройстве (смартфон, компьютер и т.д.), либо настроить его в соответствии с рекомендациями, размещенными на Госуслугах, установив корневые и промежуточные сертификаты. В инструкциях предложены настройки для всех типов устройств на Android, iOS, Windows, MacOS, Linux.