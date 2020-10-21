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Аферисты оформили на доверчивую жительницу Верхнего Уфалея кредит

Происшествия
Сегодня, 12:18
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Жительница Верхнего Уфалея (Челябинская область) узнала, что на нее аферисты оформили кредит на сто тысяч рублей, когда ей позвонили из банка и потребовали платеж за пользование деньгами. Мошенники пока не задержаны.

В полицию Верхнего Уфалея обратилась 30-летняя местная жительница, которая сообщила, что ей позвонили на сотовый телефон с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сказал, что с ее банковской карты пытаются похитить ее деньги и ей нужно срочно обезопасить личный счет.

«Поверив злоумышленнику, потерпевшая продиктовала свои персональные данные, в том числе коды безопасности и пароль от банковской карты. Через месяц на телефон женщины поступил звонок от уже настоящих сотрудников банка о том, что ей необходимо внести платеж по кредиту, после чего девушка поняла, что на ее имя через банковскую карту был оформлен кредит на сумму 100 000 рублей», - сообщили начальник пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферист пока не задержан.

«Такой вид мошенничества, когда потерпевший выполняет рекомендации неизвестного телефонного собеседника, называется бесконтактным, или дистанционным. В ходе общения вас будут убеждать в несанкционированном доступе неизвестными лицами к вашему счету и предложат «надежный» способ обезопасить свои накопления или оформить кредит, осуществив определенные манипуляции под диктовку», - добавила Ольга Штерк.

Полицейские напоминают, что сотрудники банков не совершают звонки с подобными предложениями, и не запрашивают конфиденциальную информацию, а также не предлагают перевести деньги на сторонние счета. В случае имеющихся сомнений необходимо прервать разговор и перезвонить на номер горячей линии финансово-кредитной организации, указанный на карте.

 

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