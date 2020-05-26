В Челябинской области в отношении владельцев «резиновых» квартир возбуждено более 500 уголовных дел
В Челябинской области за фиктивные регистрацию и постановку на учет мигрантов сотрудниками полиции возбуждено 577 уголовных дел в отношении собственников квартир по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.
К ответственности привлечены около 200 южноуральцев, которые неплохо зарабатывали на иностранцах. В среднем стоимость такой регистрации колеблется от двух до пяти тысяч рублей. Естественно, что фактически мигранты в этом жилье не проживали.
«Жительница Курчатовского района города Челябинска, не имея намерения предоставить иностранным лицам помещение проживания, с целью материальной выгоды осуществила фиктивную постановку на миграционный учет девяти иностранных граждан. Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Столько же человек прописал в своей «резиновой» квартире житель Магнитогорска. В отношении него суд также вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде четырех месяцев лишения свободы условно.
Напомним, фиктивной регистрацией считается постановка на учет иностранца на основе недостоверных данных или фальшивых документов, а также постановка на учет в помещении, где мигрант не собирается жить или работать.
За фиктивную регистрацию грозит или штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до трех лет, или реальное лишение свободы на такой же срок.
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