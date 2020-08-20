Южноуральские контрразведчики сожгли в заводских печах мефедрон и PVP

Южноуральские контрразведчики сожгли в печах ЧМК около двадцати килограммов растительных и синтетических наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, уничтоженные наркотические средства являлись вещдоками по шести уголовным делам, находившимся в производстве следственного отдела регионального управления ФСБ.

В заводских печах сгорели девять килограммов мефедрона и a-PVP, которые в машине гражданина Казахстана, следовавшего через государственную границу, в мае 2019-го года обнаружили пограничники.

Наркотики злоумышленник разместил в тайнике, оборудованном в сабвуфере своего автомобиля. Суд приговорил виновного к 14-ти годам колонии строгого режима.

В январе прошлого года контрразведчики изъяли у жителя региона около 850-ти граммов смеси карфентанила и героина, которую он хранил в арендованной квартире с целью дальнейшего сбыта. Наркодилер получил десять лет строгого режима.

Всего по уголовным делам, где сожженные наркотики являлись вещдоками, были осуждены восемь человек.