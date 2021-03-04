ВТБ нарастил выдачи кредитов наличными в Челябинской области на две трети

Анонсы событий и мероприятий на пятое марта

Челябинцев зовут на службу по контракту

В Увельском районе пьяная женщина отказалась выходить из горящего дома

В Златоусте брат и сестра, являющиеся сиротами, выиграли суд по делу о получении жилья

Жители Челябинска могут бесплатно защитить своих питомцев от бешенства

Штормовое предупреждение для южноуральцев

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки.

По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью и днем пятого марта ожидается мокрый снег, местами умеренный, в горах до сильного, в отдельных районах метели.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортрансе региона, в настоящий момент снегопад наибольшей силы наблюдается в четырех муниципалитетах области: Златоустовский, Чебаркульский, Нязепетровский, Верхнеуфалейский.

Миндортранс убедительно просит всех водителей, не совершать дальних поездок (в данном направлении) без крайней необходимости.

В засыпаемые снегом районы направлено 40 единиц снегоуборочной техники. Всего на региональных дорогах сейчас работает 201 единица техники.

Синоптики также прогнозируют усиление ветра – местами его порывы будут достигать 17-22 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

На дорогах региона отмечается гололедица (местами сильная), подчеркивают в министерстве. Сильный гололед может стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

ГИБДД напоминает водителям, что тормозной путь автомобиля на заснеженной, скользкой дороге возрастает в разы. Недопустимы опасные, резкие и необдуманные маневры.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63