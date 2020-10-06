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В Челябинске за сутки умерли два жителя с коронавирусом

Общество
Сегодня, 11:59
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинске за прошедшие сутки зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин. С начала пандемии умерло 508 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, причиной смерти 54-летнего мужчины стали сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий, у 58-летнего мужчины – также сахарный диабет с осложнениями и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца. И у того, и у другого коронавирус был сопутствующим заболеванием, который осложнил течение имеющихся у них заболеваний.

По данным городского оперативного штаба, с начала пандемии в Челябинске подтверждено семь тысяч 334 случая заболевания COVID-19.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 508 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 132 человек умерли от ковидной пневмонии, 376 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро шестого октября в России скончалось 21 тысяча 475 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 500 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 118. В Челябинской области умерло 508 жителей с коронавирусом (132 - от ковида), в Свердловской области – 615, в Ханты-Мансийском автономном округе – 192, в Ямало-Ненецком автономном округе – 101, в Тюменской области – 40, в Курганской – 36.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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